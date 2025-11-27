Operação resgata 24 cachorros em situação de maus-tratos em Manaus

Moradores relataram alguns foram encontrados mortos e outros sendo devorados pelos próprios cães devido ao extremo abandono

Manaus – Operação resgatou nesta quarta-feira (26), 24 cachorros vítimas de maus-tratos graves em uma casa na rua Dr. Oscar de Lima Rayol, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Moradores relataram que, nos últimos dias, havia cerca de 29 animais no local, alguns encontrados mortos e outros sendo devorados pelos próprios cães devido ao extremo abandono.

A ação foi realizada pela a Secretaria de Estado de Proteção Animal do Amazonas (Sepet-AM), registrou boletim de ocorrência contra o responsável pelo imóvel, que foi conduzido pela Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) à delegacia. A perícia esteve na casa para realizar os procedimentos cabíveis. Secretária da Sepet-AM, a médica veterinária Joana Darc fez um apelo à população para ajudar com adoções responsáveis.

“Ao chegar ao endereço, a nossa equipe constatou um cenário de extrema insalubridade. Os cães, que agora estão sob nossa proteção, estavam debilitados e se alimentando do cadáver de outros animais. Peço que divulguem a adoção e reforço a importância de acolher um desses cães. Precisamos de adoção urgente para todos eles”, afirmou.

A operação contou com o apoio da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) e do presidente da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal (Compets) da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Aldenor Lima. Todos os animais foram encaminhados ao Hospital Público Veterinário do Amazonas, onde recebem atendimento imediato.

A Sepet-AM reforça a necessidade urgente de adoção responsável para os 24 cães resgatados. Todos serão tratados, vacinados, vermifugados e castrados antes de seguirem para novos lares.

Com informações da Assessoria Portal d24am