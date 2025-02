‘Operação Lei Seca’ será reforçada a partir de quinta-feira durante Carnaval em Manaus

Segundo o Detran-AM, a ação tem o objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito com vítimas lesionadas e fatais por alcoolemia durante o período carnavalesco.

A “Operação Lei Seca” será intensificada a partir desta quinta-feira (27) em todas as zonas de Manaus. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), a ação tem o objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito com vítimas lesionadas e fatais por alcoolemia durante o período carnavalesco.

Segundo o Detran-AM, 90 agentes de trânsito atuarão até a Quarta-Feira de Cinzas (5) com a intensificação da operação.

O diretor-presidente do Detran-AM, David Fernandes, destacou que as fiscalizações começaram ainda no pré-Carnaval e já refletiram na redução de internações por acidentes de trânsito envolvendo álcool e direção.

“Vamos ampliar ainda mais as ações para reduzir os acidentes causados pelo consumo de álcool ao volante. Portanto, pedimos que, se for beber, não dirija, use o cinto de segurança, o capacete, atravesse na faixa de pedestres e não utilize o celular ao conduzir qualquer veículo”, disse Fernandes.

Além do efetivo, a fiscalização contará com dez viaturas quatro rodas, seis viaturas duas rodas, cinco plataformas, três micro-ônibus, um cavalo mecânico e um ‘transformer’.

O Detran-AM também estará presente no entorno do Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, o Sambódromo, no bairro Flores, Zona Centro-Oeste da capital, entre esta quinta-feira e sábado (1º), durante o Desfile das Escolas de Samba.

O coordenador-geral da Fiscalização do Detran-AM, Arthur Cruz, afirmou que os agentes de trânsito darão suporte ao controle do tráfego com viaturas, plataformas, cavalo mecânico e transformer.

“Os veículos operacionais estarão à disposição da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) para remover qualquer veículo ou alegoria que apresentar defeito, evitando prejuízos ao tempo das escolas de samba”, informou Cruz.

