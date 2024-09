Operação: juíza indica que Gusttavo Lima teria ajudado na fuga de suspeitos

O dono da empresa Vai de Bet e a mulher dele tiveram prisão decretada no início de setembro

Pernambuco – A juíza Andreia Calado, responsável pela ordem de prisão de Gusttavo Lima, indicou que o cantor sertanejo teria ajudado na fuga de José André Neto, dono da Vai de Bet, e da mulher e sócia dele, Aysla Sabrina Rocha, ambos suspeitos de envolvimento na Operação Integration.

De acordo com a Justiça, no início de setembro, o casal viajou para a Grécia na aeronave de Gusttavo Lima para comemorar o aniversário do cantor e permaneceu na Europa desde então, mesmo após o retorno do cantor para o Brasil.

Para a juíza, a ausência do casal na volta ao Brasil indicou que a permanência em solo europeu é uma maneira de evitar a justiça brasileira. No mesmo período da viagem, a polícia decretou a prisão de José André Neto e Aysla Sabrina Rocha e já estava com a investigação em curso.

A Justiça aponta também que Gusttavo Lima é sócio da Vai de Bet. Conforme a sentença que determina a prisão do artista, ele comprou 25% da casa de apostas online.

“Nivaldo Batista Lima (nome de batismo do cantor) adquiriu uma participação de 25% na empresa Vai de Bet, o que acentua ainda mais a natureza questionável de suas interações financeiras. Essa associação levanta sérias dúvidas sobre a integridade das transações e a legitimidade dos vínculos estabelecidos”, diz trecho da decisão judicial.

Na decisão desta segunda-feira (23), a juíza disse que “a riqueza não deve servir como um escudo para a impunidade”.

“É fundamental ressaltar que, independentemente de sua condição financeira, ninguém pode se furtar à Justiça. A riqueza não deve servir como um escudo para a impunidade, nem como um meio de escapar das responsabilidades legais. A aplicação da lei deve ser equânime, assegurando que todos, independentemente de sua posição social ou econômica, respondam por suas ações. A tentativa de se eximir das consequências legais por meio de conexões financeiras é uma afronta aos princípios fundamentais do Estado de Direito e à própria noção de justiça”, diz a decisão.

A Operação Integration apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais. Além das prisões de Deolane e sua mãe, Solange Bezera, o dono da empresa Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, também já está preso.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am