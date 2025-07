Operação desarticula grupo por tráfico interestadual de drogas no AM, SP e ES

Foram apreendidos 32 tabletes de maconha tipo skunk, além do cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão

Amazonas – Uma operação conjunta das polícias de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus), de São Paulo e do Espírito Santos desarticulou um grupo criminoso envolvido com o tráfico interestadual de drogas. As drogas foram apreendidas no estado de São Paulo, totalizando cerca de 32 tabletes de maconha tipo skunk.

A ação contou com o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Gabriel da Cachoeira.

Foram cumpridos mandados de prisão temporária e preventiva, bem como de mandados de busca e apreensão em cinco endereços localizados em Manaus, São Gabriel da Cachoeira, além dos estados de São Paulo e Espírito Santo.

De acordo com o delegado Rafael Schmidt, adjunto do Denarc, as investigações tiveram início em julho de 2024, após uma operação realizada em São Gabriel da Cachoeira que culminou em apreensões de entorpecentes e prisões.

A partir disso, as diligências passaram a ser conduzidas pelo Denarc, que identificou a atuação de uma organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas.

“Diante dos indícios, solicitamos ao Poder Judiciário o sequestro de contas bancárias dos investigados, no valor de R$ 1 milhão, além da expedição das ordens judiciais de prisão e de busca e apreensão”, detalhou o delegado.

“As investigações continuarão para que possamos identificar e prender outros envolvidos com essa organização criminosa”, concluiu o delegado.

