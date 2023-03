Ônibus colide com caminhão e deixa feridos na BR-174 em Manaus

Um ônibus particular da empresa Eucatur colidiu na tarde desta sexta-feira (3) com um caminhão de carga e deixou duas pessaos feridas. O acidente aconteceu no início da BR-174, próximo a barreira, zona norte de Manaus.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram para o local e atenderam a ocorrência. No local, as ferragens de veículo foram retiradas das duas vítimas de acidente de trânsito. O motorista do ônibus, ainda não identificado, ficou com as pernas presas no painel do veículo. Além dele, um passageiro de 24 anos, teve ferimentos leves e também foi atendido.

Os bombeiros isolamento de área e no resgate, a equipe realizou o desencarceramento do motorista, que estava consciente. Também foi feita a retirada do passageiro, que teve ferimentos leves.

As duas vítimas do acidente foram conduzidas pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo.

Diário 24h AM

https://d24am.com/amazonas/videos-onibus-colide-com-caminhao-e-deixa-feridos-na-br-174-em-manaus/