Olimpíada de matemática mirim segue com inscrições abertas até junho

Competidores têm até 8 de junho para se inscrever. O público-alvo é formado por alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas e particulares

Brasília – Temida por muitos, a matemática também pode ser curiosa e divertida. Na Olimpíada Mirim — Obmep, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) apresenta a disciplina de forma diferente para alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas. Lançada em 2022, a Olimpíada Mirim é a versão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) voltada para alunos mais novos. Em 2025, mais de 5 milhões de crianças participaram da competição. As inscrições estão abertas até 8 de junho.

“A olimpíada busca chegar às crianças pelo lado que elas conhecem bem: do jogo, da curiosidade, do desafio. Um bom problema encanta em qualquer idade e é por aí que a matemática entra na vida delas desde os primeiros anos da escola. Quando isso acontece, a sala de aula ganha uma energia nova, o professor ganha um aliado, e a trajetória até a Obmep tem início”, explica o gerente de olimpíadas e diretor-adjunto do Impa, Jorge Vitório Pereira.

“A Olimpíada Mirim foi pensada para despertar, desde cedo, o interesse pela matemática, tanto nos alunos quanto nos professores. Queremos contribuir para que o aprendizado aconteça de forma mais envolvente, estimulando a curiosidade e o raciocínio lógico dentro da sala de aula”, afirma o diretor-geral do IMPA, Marcelo Viana.

A iniciativa já reuniu mais de 15 milhões de participantes e uma delas foi a estudante Sophia Dutra, de 11 anos, que conquistou duas medalhas de ouro em 2024 e 2025. “A Olimpíada Mirim tem uma prova divertida, legal e interessante. Ela foi muito importante para o meu desenvolvimento porque tem uma estrutura muito diferente das outras provas. Tudo que o professor explica, a gente consegue usar até em outras provas olímpicas”, conta.

As inscrições são feitas pelas instituições de ensino ou secretarias de educação pela internet. As inscrições são gratuitas para estudantes de escolas públicas. Já os de instituições particulares devem pagar uma taxa de inscrição.

A prova

A olimpíada ocorre em duas etapas, ambas aplicadas pelas próprias escolas. A primeira, aplicada em 25 de agosto, consiste em uma prova classificatória de 15 questões objetivas de múltipla escolha. Os alunos classificados seguem para a segunda fase, marcada para 10 de novembro, com mais 15 questões de múltipla escolha.

As provas são elaboradas de acordo com o conteúdo escolar e nível dos participantes. Os alunos são divididos em duas categorias: Mirim 1, para alunos do 2º e 3º anos do ensino fundamental; e Mirim 2, para estudantes do 4º e 5º anos.

Como forma de reconhecimento, a olimpíada concede certificados digitais correspondentes a medalhas de ouro, prata e bronze aos alunos mais bem colocados de cada escola participante.

A Olimpíada Mirim — Obmep é promovida pelo Impa, com apoio da B3 Social, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC).

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Com informações da Assessoria Portal d24am