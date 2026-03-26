Amazonas cria comissão para concurso com 7,8 mil vagas na educação

Medida foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 20 de março de 2026. Segundo o documento, a maior falta é para professores, com mais de 6,5 mil vagas.

A Secretaria de Educação e Desporto Escolar do Amazonas anunciou, em 20 de março de 2026, a criação de uma comissão para organizar um novo concurso público. O objetivo é reduzir o déficit de 7.862 profissionais na rede estadual.

Segundo o documento, a maior parte das vagas será destinada a professores, com mais de 6,5 mil oportunidades. Também haverá chances para pedagogos, assistentes técnicos, merendeiros e cargos como psicólogo, nutricionista e engenheiro. A autorização para o concurso foi dada pelo governo estadual em novembro de 2025.

A comissão vai planejar e acompanhar todas as etapas do concurso, como definição das provas, cronograma e divulgação. O grupo também terá contato direto com a banca organizadora e será responsável por analisar editais e comunicados.

Ao todo, 13 servidores foram designados para compor a comissão, que será presidida por Rosana Aparecida Freire Nunes. A participação não será remunerada e será considerada como serviço público relevante.

O próximo passo será definir a banca organizadora e publicar o edital com datas, regras e número de vagas por cargo.

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Por g1 AM — Manaus Portal d24am