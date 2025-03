Óleo no asfalto provoca ao menos cinco acidentes na Avenida Jacira Reis, em Manaus

Derramamento de óleo de vísceras aconteceu próximo ao hotel de Trânsito. O combustível se espalhou, tornando perigoso o trecho entre o Cigs e o Batalhão da Polícia do Exército.

O derramamento de óleo de vísceras de bois causou pelo menos cinco acidentes de trânsito na Avenida Jacira Reis, Zona Centro-Oeste de Manaus, na manhã desta segunda-feira (17). O incidente ocorreu em uma curva, nas proximidades de um posto de gasolina.

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o óleo foi derramado por uma carreta que, ao realizar um retorno na Avenida Compensa, liberou o material escorregadio. Com o fluxo de veículos, o líquido se espalhou, tornando o tráfego perigoso no trecho entre o Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs) e o Batalhão da Polícia do Exército (PE).

O órgão não divulgou detalhes sobre os acidentes, nem os prejuízos causados aos motoristas afetados.

Para minimizar os riscos de novos acidentes, agentes do IMMU, com o apoio de uma empresa privada, espalharam areia e pó de serragem na pista.

“A prefeitura orienta os condutores, principalmente os motociclistas, a redobrar a atenção ao trafegar pelo local”, escreveu o órgão por meio de uma nota.

amazonianarede

Por g1 AM