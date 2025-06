Obra da Prefeitura de Manaus no viaduto ‘Saci’ deixa trânsito caótico

A conclusão da obra, que possui custo de R$ 82,8 milhões, já foi adiada pela terceira vez pela Prefeitura de Manaus

Manaus – O trânsito quase parou nesta segunda-feira (9), nas imediações das obras do complexo viário Rei Pelé, na zona leste, por conta mudança temporária de sentido na alça superior que será invertida para a realização de obras da Prefeitura de Manaus. A inversão teve início no domingo (8), e seguirá até a próxima quinta-feira (12).

De acordo com a Prefeitura de Manaus, o objetivo seria melhorar a mobilidade urbana, mas as mudanças acabaram tornando o trânsito caótico no trecho. Os veículos que trafegam pela alça superior no sentido da avenida Autaz Mirim para a avenida Camapuã em direção ao Terminal de Integração 4 (T4), tiveram o sentido invertido.

Em vídeos registrados pelos condutores o trânsito apresenta lentidão. Conforme declaração de um motorista, em meio a obra e afunilamento no tráfego, impera o “trânsito caótico em toda área do viaduto”.

Em maio deste ano, a conclusão da obra do complexo viário Rei Pelé, que possui custo de R$ 82,8 milhões, foi adiada pela terceira vez pela Prefeitura de Manaus. Enquanto isso, condutores continuam enfrentando dificuldades na mobilidade urbana, na avenida Autaz Mirim, entre as zonas norte e leste da cidade.

Conforme anunciado pelo prefeito David Almeida e o scretário Renato Junior, a entrega completa do complexo ocorreria até 31 de maio com inauguração na segunda semana de junho.

Da Redação Portal d24am