O emocionante presente dado por Angélica para Preta Gil antes de cirurgia de 18 horas para retirar tumores: ‘Vou levar para o hospital’

Preta Gil realiza, nesta quinta-feira (19), uma cirurgia para o tratamento de um câncer no intestino, doença descoberta por ela no ano passado. O procedimento deve durar 18 horas. Antes de ir para a operação, a cantora revelou um presente especial dado pela apresentadora Angélica. Amigas há mais de 20 anos, a filha de Gilberto Gil foi madrinha do casamento com Luciano Huck.

Angélica enviou uma imagem de Nossa Senhora de Fátima para Preta. “Presente mais lindo que eu ganhei. Nossa Senhora de Fátima. Se vocês vissem os detalhes dela, a coisa mais linda. Minha amiga Angélica que me deu. Eu era devota e vou levar para o hospital para ficar comigo lá”, agradeceu.

Preta passa por uma nova operação para a retirada de tumores. Após meses de remissão, médicos constataram a volta do câncer, dessa vez, em três lugares diferentes. Recentemente, a cantora viajou para os Estados Unidos para pesquisar tratamentos pós-cirúrgicos.

“A quimioterapia que eu fiz lá no Brasil, ela não foi tão eficaz como os médicos esperavam e eu também. Então, a gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipo de estudos diferentes, ensaios diferentes, ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram o Brasil”, explicou Preta no Instagram.

PRETA GIL RECEBEU APOIO CRUCIAL DE ANGÉLICA APÓS DESCOBRIR TRAIÇÃO

Em 2023, Preta revelou a ajuda crucial de Angélica em um momento bastante conturbado: a descoberta da traição do ex-marido, Rodrigo Godoy.

No programa “Angélica: 50 e Tanto”, Preta relatou que, um dia, acordou e encontrou Angélica em seu quarto, fazendo massagem em seu pé. “Tinha saído uma coisa muito grave na internet, eles sabiam que seria um baque muito grande pra mim quando eu lesse e que eu não ia suportar. A pessoa mais perto nesse momento era Angélica, minha vizinha. E foi você que tava lá na hora, e isso não tem preço, se você não estivesse ali, eu não teria suportado”, conta a artista.

Angélica detalhou o momento de tensão que os amigos de Preta viveram, enquanto vazavam detalhes polêmicos do comportamento de Rodrigo. “Era desesperador também porque a gente queria você bem e ao mesmo tempo a gente queria que você abrisse o olho pra coisas. Pra todo mundo que gosta de você, foi muito angustiante assim, né?”, diz a loira.

amazonianarede

Purepeople.br Matheus Queiroz