Ponta Negra recebe Matsuri Tecnogame com cultura geek e tecnologia

Programação gratuita tem início a partir das 18h e promete movimentar a capital com atrações voltadas à tecnologia, inovação e cultura pop

Manaus – O complexo turístico Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, recebe neste fim de semana, sábado (27) e domingo (28), mais uma edição do “Matsuri Tecnogame”. A programação gratuita tem início a partir das 18h e promete movimentar a capital com atrações voltadas à tecnologia, inovação e cultura pop.

Aberto ao público de todas as idades, o evento contará com arenas de jogos, concursos de cosplay, apresentações culturais, espaços de tecnologia e experiências imersivas. Além do entretenimento, o festival promove ações focadas no empreendedorismo e na economia criativa, impulsionando pequenos negócios e gerando novas oportunidades de renda na cidade.

O Matsuri também funcionará como um posto oficial de arrecadação para a troca solidária. Os visitantes que levarem alimentos não perecíveis poderão trocá-los por ingressos exclusivos para a edição principal da “Tecnogame 2026”, agendada para os dias 10, 11 e 12 de julho, no Centro de Convenções Vasco Vasques (avenida Constantino Nery, bairro Flores).

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Com informações da Assessoria Portal d24am