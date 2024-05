Núcleos de Combate ao crime organizado no Brasil reúnem-se no MPAM

Participarão dos debates representantes dos Estados Unidos, Argentina e do Peru

Manaus – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17), em sua sede, em Manaus, o encontro do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), que reúne representantes dos Ministérios Públicos de todo o Brasil.

O GNCOC é uma entidade pertencente ao Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG), que promove o diálogo e a troca de experiências entre os especialistas, fortalecendo, assim, a cooperação nacional e internacional no combate ao crime organizado.

Nesta edição no Amazonas, além da presença de vários procuradores-gerais de Justiça e de promotores que atuam diretamente contra o crime organizado, participarão dos debates representantes dos Estados Unidos, Argentina e do Peru.

No primeiro dia, serão discutidas propostas de integração do GNCOC nas redes nacionais de enfrentamento ao crime organizado. Entre os palestrantes confirmados, estão Mário Sarrubbo, secretário nacional de Segurança Pública; Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Rodney da Silva, diretor de Operações Integradas e de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública; e André de Albuquerque Garcia, secretário Nacional de Políticas Penais da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Já no segundo dia, o foco estará nas perspectivas internacionais do combate ao crime organizado. A lista de palestrantes internacionais confirmados inclui Carlos Alberto del Piélago Cárdenas, juiz superior titular do Peru e presidente de la Primeira Sala Penal de Apelaciones de La Corte Superior de Justiça de Loreto; e Christopher Kirk, agente especial do Serviço de Segurança Diplomática dos Estados Unidos. O evento também contará com a participação de representantes da Argentina, como Ricardo Toranzos, fiscal federal de Salta.

