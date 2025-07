Entidades de apostas participarão do BiS SiGMA Américas 2026

O BiS SiGMA Américas consolidou-se como o principal evento de apostas da América Latina, e após o sucesso absoluto da última edição, as expectativas para 2026 são as melhores possíveis. Com dimensões impressionantes de 35.000m² distribuídos em 5 halls do Transamerica Expo Center, o evento promete superar todos os recordes anteriores, sendo considerado a maior edição da história do setor de iGaming no continente.

A presença marcante de entidades representativas do setor será um dos grandes destaques do próximo evento. A Associação de Apostas ABRAJOGO, uma das mais importantes instituições do segmento no Brasil, já confirmou sua participação com estande próprio (J175), demonstrando o compromisso com o desenvolvimento sustentável do mercado regulado. Além da ABRAJOGO, outras entidades fundamentais como a ANJL (Associação Nacional de Jogos e Loterias) também marcarão presença, com seu presidente Plínio Lemos Jorge confirmado entre os palestrantes.

O evento de afiliados contará com a participação de gigantes do setor como Super Afiliados, Affiliate Market e MyAffiliates, criando um ambiente propício para networking e desenvolvimento de parcerias estratégicas. A diversidade de expositores, que já soma mais de 300 empresas confirmadas, incluindo operadores internacionais como 1xBet, Betano, Blaze e EstrelaBet, demonstra a força e o potencial de crescimento do mercado brasileiro de apostas esportivas.

Entre os palestrantes confirmados, destacam-se figuras importantes como Witoldo Hendrich Júnior, presidente da ABRAJOGO, e Lucas Bernini, advogado da associação, que abordarão temas cruciais para o desenvolvimento do setor. A presença de representantes governamentais, incluindo Giovanni Rocco Neto, Secretário Nacional de Apostas Esportivas do Ministério do Esporte, e Regis Dudena, Secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, reforça a importância do diálogo entre o setor privado e o poder público.

O evento também contará com a participação de importantes loterias estaduais, como a Lotesc, representada por sua presidente Fernanda Carla Oliveira, e a Loterj, com seu presidente Hazenclever Lopes Cançado. Esta diversidade institucional promete enriquecer os debates sobre regulamentação, compliance e desenvolvimento sustentável do mercado de apostas no Brasil, consolidando o BiS SiGMA Américas como o principal fórum de discussão do setor na América Latina.