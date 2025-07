Sete vans clandestinas são apreendidas na zona leste de Manaus

Todas não possuíam autorização do órgão gestor para operar por fretamento

Manaus – Sete vans que realizavam transporte clandestino de passageiros, foram apreendidas nesta sexta-feira (4), na avenida Cosme Ferreira, bairro Zumbi, zona leste da capital. Todas não possuíam autorização do órgão gestor para operar por fretamento.

Durante a fiscalização, as equipes do do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também fiscalizaram a verificação da situação dos veículos e condutores, com a consulta de informações no sistema do instituto para checar se os motoristas estavam habilitados e com o licenciamento regularizado.

Segundo o chefe de operações de transporte do IMMU, Waldir Sousa, as ações estão sendo intensificadas para coibir o transporte irregular na cidade.

“A operação de hoje teve um saldo importante, com sete apreensões de veículos irregulares. A única alteração foi que dois veículos conseguiram fugir do local da fiscalização, mas já estamos rastreando as placas. Nosso objetivo é garantir segurança aos usuários e respeito à legislação”, destacou.

As operações seguirão ocorrendo de forma contínua em todas as zonas da cidade.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am