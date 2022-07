Nove agentes de destaque no Amazonas receberão a Medalha do Mérito Empresarial

Condecoração que acontece desde 1998 será concedida pelo Sebrae Amazonas, Fieam, Fecomercio e Faea

Empresários com atuação de destaque no Amazonas serão homenageados com a Medalha do Mérito Empresarial nesta terça-feira, 19/7, às 20h, no Clube do Trabalhador do Sesi. A premiação concedida desde 1998 será entregue a nove personalidades ilustres, atuantes na execução de programas pelo desenvolvimento do Estado.

Esta será a 11ª edição do evento, realizado pelo Sebrae Amazonas em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomercio-AM) e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (Faea).

Cada entidade irá condecorar duas personalidades. Pelo Sebrae, os homenageados serão a empresária Aline Patrícia Campos Damasceno, dona do Tacacá da Tia Socorro, e o ex-diretor técnico e operacional do Sebrae, Avelino Pereira Cuvello. O Conselho Deliberativo Estadual (CDE) da instituição fará ainda uma homenagem à emissora Rede Amazônica.

Para o presidente do CDE do Sebrae Amazonas, Muni Lourenço – que já foi um dos homenageados –, o reconhecimento é uma importante ocasião de celebrar os grandes parceiros econômicos do estado. “Vamos homenagear empreendedores que vêm contribuindo para o desenvolvimento econômico de nosso Amazonas e que são exemplos de talento e competência nos diversos setores da economia”, destacou.

A Medalha do Mérito Empresarial foi instituída no ano de 1998, na gestão do Presidente do Conselho Deliberativo Estadual, Dr. José Roberto Tadros, com o objetivo de agraciar pessoas de representação dos segmentos da sociedade, como no meio empresarial, político, administrativo, entre outros que se destacaram no apoio a execução dos programas do Sebrae em prol das micro e pequenas empresas do estado.

