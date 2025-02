Novas tampas de fibra de vidro são instaladas no viaduto do São Jorge para evitar furtos

IMMU interditou a passagem subterrânea para garantir a segurança durante as obras, com previsão de liberação no domingo (16).

Novas tampas de fibra de vidro são instaladas no viaduto Roberto Campos (viaduto do São Jorge), na Avenida Constantino Nery, Zona Oeste de Manaus, durante a madrugada deste sábado (15). A passagem subterrânea foi interditada para os reparos.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), a tecnologia de fibra de vidro não possui valor comercial, evitando furtos recorrentes das antigas tampas de grelhas de aço.

Os trabalhos começaram à meia-noite de sexta-feira (14) e seguiram pela madrugada, com equipes atuando em dois pontos da passagem subterrânea. Nesta fase inicial, houve demolição do concreto armado, limpeza e preparação das armações de aço para garantir resistência e facilitar o assentamento das novas tampas.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) interditou a passagem subterrânea para garantir a segurança durante as obras, com previsão de liberação no domingo (16).

“Enfrentamos furtos constantes das grelhas de aço, especialmente neste viaduto muito usado por veículos. Aproveitamos o fim de semana para implementar essa nova tecnologia”, disse o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior.

A Prefeitura pede que furtos sejam denunciados pelo 153 (Guarda Municipal) ou 190, reforçando a importância da colaboração da população.

amazonianarede

Por g1 AM