Nova massa de ar frio deve derrubar temperaturas no Sul e no Sudeste na próxima semana; veja previsão

Antes da chegada do frio, fim de semana terá chuva forte e risco de temporais nos três estados do Sul, além de mudança de tempo em São Paulo. O interior do país continua com calor, baixa umidade e pouca chuva.

Uma nova massa de ar frio deve avançar pelo Sul do Brasil a partir deste fim de semana e provocar queda das temperaturas também em parte do Sudeste no começo da próxima semana.

O frio será sentido primeiro no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná e, depois, alcançará o sul e o leste de São Paulo, incluindo a capital paulista.

Antes da entrada do ar frio, o sábado (11) será marcado por chuva forte e

risco de temporais nos três estados do Sul.

As instabilidades ganham força por causa da passagem de uma frente fria e da formação de uma área de baixa pressão próxima à costa.

Há possibilidade de trovoadas, rajadas de vento e queda isolada de granizo, principalmente entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná.

No decorrer do domingo (12), a chuva deve perder intensidade em parte da região, mas ainda pode ocorrer de forma fraca ou isolada.

Ao mesmo tempo, a massa de ar frio começa a avançar e derruba as temperaturas, especialmente no Rio Grande do Sul. O período mais frio deve ocorrer entre segunda (13) e terça-feira (14).

Segundo a MetSul Meteorologia, essa nova incursão de ar frio não terá a mesma força das registradas em junho e no começo de julho.

Ainda assim, será suficiente para provocar mínimas baixas em várias cidades do Sul, com possibilidade de temperaturas próximas ou abaixo de 0°C nas áreas mais altas.

A duração deve ser curta, e o calor começa a retornar a partir da metade da semana.

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê mínimas próximas de 4°C em grande parte da Região Sul na segunda-feira.

O órgão também indica possibilidade de geada em áreas dos três estados, principalmente nas regiões serranas e nos pontos de maior altitude.

No sábado, antes da chegada do frio, a chuva mais intensa deve se concentrar no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Há aviso para tempestades nessas áreas, com risco de granizo isolado e rajadas fortes de vento.

No Sudeste, o sábado ainda terá sol e temperaturas mais altas em grande parte da região. A aproximação da frente fria, porém, já pode provocar chuva em áreas do centro-sul e do leste de São Paulo, principalmente entre o fim da tarde e a noite.

A mudança fica mais clara no domingo, quando a chuva avança pelo sul paulista, litoral, capital, Vale do Paraíba, leste, oeste e norte do estado.

Há possibilidade de pancadas moderadas a fortes, trovoadas e temporais isolados, especialmente na Baixada Santista.

Entre a tarde e a noite, as instabilidades também podem alcançar o extremo sul de Minas Gerais, o sul do Rio de Janeiro e a Região Metropolitana do Rio. Nas demais áreas do Sudeste, o tempo permanece firme e quente durante boa parte do fim de semana.

Na cidade de São Paulo (SP), o sábado deve ter períodos de sol, aumento de nuvens e máxima próxima de 27°C. A chuva pode começar entre o fim da tarde e a noite.

No domingo, a frente fria muda o tempo na capital paulista. Há previsão de chuva desde a madrugada e ao longo do dia, além de rajadas que podem variar entre 50 km/h e 70 km/h. A máxima deve cair para perto de 21°C.

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Por Roberto Peixoto, g1