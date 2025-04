No Amazonas, 5.856 casos de acidentes de trabalho são registrados, diz boletim

Os municípios com maior frequência de notificação de acidentes foram Manaus (27,51%), Tefé (18,84%) e Apuí (9,73%)

Manaus – No Amazonas foram registrados 5.856 casos de acidentes de trabalho no Amazonas, no período de 2019 a 2023, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira (188)) pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). Os municípios com maior frequência de notificação de acidentes foram Manaus (27,51%), Tefé (18,84%) e Apuí (9,73%). Ressalta-se que Manaus e Tefé abrigam unidades do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (Cerest-Am) e a região Metropolitana da capital abriga mais de 50% da população do estado, o que pode influenciar no maior registro de casos nesses municípios.

O documento aponta uma redução nas notificações de acidentes de trabalho nos anos de 2020 e 2021, possivelmente decorrente dos efeitos da pandemia de Covid-19, que comprometeu os fluxos de registro e alterou significativamente as rotinas laborais. Contudo, ao comparar os dados de 2019 com os de 2023, observa-se um aumento de 69,83% nas notificações, evidenciando a retomada do registro desses eventos.

A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, destaca que o trabalho realizado pela SES-AM, através da FVS-RCP, é essencial para identificar padrões, causas e fatores de risco que contribuem para os acidentes, orientando na implementação de medidas preventivas mais eficazes. “O monitoramento contínuo do Cerest-AM ajuda a proteger a saúde dos trabalhadores. Tem como foco contribuir com a redução da incidência de doenças ocupacionais e orientar na promoção de ambientes de trabalho mais seguros”, afirma.

A diretora-presidente, Tatyana Amorim, também destaca a importância de monitorar esses dados para melhoria das medidas de prevenção de acidentes e agravos relacionados ao trabalho. “A análise dos acidentes de trabalho, no Amazonas, é fundamental para identificar ocupações e atividades econômicas que oferecem risco de adoecimento ou morte dos trabalhadores e subsidiar ações estratégicas de prevenção, fortalecer as políticas de proteção e segurança no ambiente de trabalho”, afirma Tatyana Amorim.

“A partir desses dados, nós podemos identificar quais são as ocupações, quais as áreas que mais estão em risco de ocorrência de acidentes de trabalho, para que se planeje ações, intervenções para a prevenção da ocorrência desses acidentes”, destaca Cinthia Santos, coordenadora do Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador do Amazonas (Cerest-AM), unidade ligada à FVS-RCP.

Boletim Epidemiológico

O boletim visa traçar o perfil sociodemográfico dos acidentes de trabalho, com base nos dados monitorados pela Vigilância em Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, utilizando o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

O boletim epidemiológico completo está disponível no site da FVS-RCP: https://shre.ink/boletimdosacidentesdetrabalho

