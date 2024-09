Neymar perde milhões de reais depois de desvalorização das artes digitais

Em 2022, Neymar investiu bastante em NFTs (token não-fungível), moda entre as pessoas milionárias. Com um grande valor no mercado, o atleta pagou cerca de R$ 6 milhões em três artes de macacos da empresa Bored Ape. Porém, a moda passou, e as peças atualmente estão valendo mais de R$ 400 mil.

Os NFTs eram um símbolo eletrônico insubstuível. Qualquer coisa poderia ser, como obras de arte, músicas, imóveis, itens colecionáveis, medalhas olímpicas, memes ou até uma postagem nas redes sociais.

As peças adquiridas por Neymar foram de macacos futuristas e estão protegidas por tecnologia chamada blockchain, que funciona como um certificado de autenticidade. Ou seja, todo mundo conhece e pode ver as tais artes, mas as originais são do jogador.

