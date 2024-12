Neymar faz chá revelação grandioso e anuncia mais uma filha

O jogador de futebol Neymar Jr. e a influenciadora Bruna Biancardi serão pais de mais um bebê. A empresária, que já é mãe de Mavie, também do relacionamento com o atleta, está grávida de uma menina. Os dois anunciaram a novidade nesta quarta (25), com um vídeo do grandioso chá revelação realizado por eles.

“Estamos vivendo uma fase tão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que Ele mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! Seja bem-vinda, filha!”, escreveram eles, em uma publicação em conjunto. “Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família. Deus nos proteja de todo o mal, amém!”, continuou a postagem.

No vídeo, Bruna e Neymar choram de alegria quando uma explosão de fitas cor-de-rosa tomam conta de um palco, no meio de um campo. O atleta segurava a pequena Mavie no colo; Davi Lucca, filho mais velho do jogador, fruto do relacionamento dele com Carol Dantas, também estava presente.

O futebolista ainda é pai de Helena, de um affair com Amanda Kimberlly. Ele compartilhou o registro do primeiro encontro das duas filhas ainda nesta segunda (23). Helena é a caçula do jogador, com apenas cinco meses. Já Mavie completou um ano em 6 de outubro.

A menina também ganhou um baita evento para comemorar seu primeiro aniversário. Com direito a carretéis de linha, pincéis, latas de tinta, fitas métricas e muitas cores, a festa teve como tema Atelier de Arte da Mavie.

“Queria um tema diferente, eu queria um tema e uma festa que todo mundo participasse, inclusive os adultos. A gente vai ter várias oficinas lá pras crianças, pros adultos, pra todo mundo aproveitar a festa. É isso que eu quero”, contou a influenciadora à época. A festa aconteceu na mansão de Neymar, localizada na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

amazonianarede

Noticias Da TV