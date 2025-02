Neymar de saída do Santos pode acontecer e craque cogita jogar com Messi no Inter Miami

Após jogar com o argentino no Barcelona e no PSG, eles podem ser reencontrar nos EUA

Neymar vai trocar Santos pelo Barcelona?

Ontem (13), muitos torcedores do Santos foram pegos de surpresa com a informação de que o craque Neymar não deveria renovar seu contrato com o Peixe e poderia voltar ao Barcelona.

Porém, a tendência é que isso não aconteça. De acordo com o jornalista Jose Alvarez Haya, do El Chiringuito, ele não está nos planos do Barcelona para a próxima temporada. “O Barça não está pensando em contratá-lo agora. Há outras prioridades“.

Porém, o comunicador foi além, e revelou que existe uma possibilidade de que após seu contrato se encerrar com o Alvinegro Praiano, ele possa se junta novamente a Lionel Messi e a Luís Suárez, jogando no Inter Miami.

“Neymar estava prestes a ir para Miami, mas questões burocráticas impediram o negócio e ele assinou pelo Santos”, iniciou o jornalista espanhol.

“Miami ainda está em seus planos para a próxima temporada, com a Copa do Mundo nos Estados Unidos em 2026“, completou Jose Alvarez Haya em suas redes sociais.

Como está a situação do Santos no Campeonato Paulista?

Ocupando a terceira posição no Grupo B do Campeonato Paulista, o Alvinegro Praiano está se complicando no Paulistão. A equipe da Baixada Santista ainda tem mais três jogos para tentar se classificar para a fase final do estadual.

No momento, o time do técnico português Pedro Caixinha, que vem sendo muito pressionado dentro do Clube, o Peixão está com nove pontos. O grupo está muito equilibrado já que o líder Guarani tem 11 pontos e o último colocado Red Bull Bragantino tem oito.

Peixe volta a campo pelo Paulistão contra o Água Santa em casa

Na noite do próximo domingo (16), às 20h30, dentro de casa, o Santos de Pedro Caixinha e Neymar volta a campo pelo Campeonato Paulista contra o Água Santa, pela décima rodada da competição. Se vencer, o time pode até assumir a liderança de seu grupo.

amazonianarede

Bolavip Brasil João Costa