Natália expulsa do BBB 22? Público cobra atitude da Globo após briga com Linn

Após Natália Deodato surtar no BBB 22 e brigar com Linn da Quebrada, alguns usuários do Twitter começaram a pedir a expulsão da modelo. Internautas apontaram que a sister deve deixar o confinamento por ter se alterado e também por ter batido com a mão no rosto de Jessilane Alves na madrugada desta quinta-feira (17).

Durante a confusão com Linn, Naty perdeu o controle e gritou com a cantora, usando como justificativa o fato de estar se sentindo excluída de seu grupo de aliadas. Nervosa, ela chutou as portas do quarto grunge, bateu com uma mão no rosto de Jessi ao ser contida pela professora e jogou uma cadeira no chão.

No Twitter, alguns usuários levantaram a hashtag Natália Expulsa. “Assumiu o risco de lesionar alguém. O mesmo se aplica ao ser pego embriagado no volante”, comentou uma internauta. “Merece ser expulsa, não é o primeiro surto dela. Agrediu a Jessi”, escreveu Cleiton Santos.

Apesar de a modelo não ter agido de maneira proposital, alguns fãs do reality show da Globo usaram a expulsões de Maria (BBB 22) e Hariany Almeida (BBB 19) como exemplos de casos também não intencionais, mas que resultaram na saída das participantes.

Após a situação, a equipe de Naty se pronunciou por meio do microblog: “Natália não está bem psicologicamente, vamos torcer para que tudo se resolva, que ela descanse e fique bem logo.”

Entenda a briga

Na noite de quarta-feira (16), Naty reclamou por estar se sentindo excluída por Linn e Jessilane. Pouco tempo depois, a modelo ficou bêbada e precisou ser retirada da pista.

Já no quarto grunge, a modelo revelou estar magoada com as duas aliadas. “É para me incluir no assunto, não é para desmerecer, eu quero me incluir, eu quero me senti parte de vocês. Eu não me sinto parte de vocês. Vocês insistem e ficar em um diálogo só vocês”, disparou Naty.

“Você me chamou de desleal, você falou que eu estava tentando te afastar da Jessi”, rebateu Linn. Em seguida a cantora reclamou por não conseguir e tentou se retirar do local, mas Naty gritou: “Você vai me ouvir”.

Nervosa, Naty insistiu e foi para cima da famosa. Eslovênia e Jessilane seguraram as duas sisters, mas Linna começou a chorar desesperadamente. Depois de a integrante do Camarote deixar o quarto, Naty começou a gritar e, poucos minutos depois, ficou mais irritada ainda.

“Eu não critiquei ela, eu não fiz nada contra ela, eu não fiz nada contra ela”, berrou a designer de unhas. “Calma, Natália você está bêbada”, disse Jessilane. “Muitas vezes eu sinto que a Linna quer te afastar de mim. Eu quero falar e não me sinto acolhida”, continuou a modelo.

“Eu quero ir embora, R$ 1,5 milhão não vale isso. Eu prefiro trabalhar suado”, continuou a sister, aos prantos.

amazonianarede

msn entretenimento