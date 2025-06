Mundial: Botafogo perde para o Atlético de Madrid, mas avança para as oitavas

Pelo critério de desempate, o PSG se classificou em 1º, o Botafogo em 2º e o Atlético foi eliminado

EUA – Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid nesta segunda-feira (23), no estádio Rose Bowl, o Botafogo garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O Fogão terminou a fase de grupos com seis pontos, mesma pontuação de PSG e Atlético de Madrid. Pelo critério de desempate, os franceses ficaram em 1º, o Botafogo em 2º e o Atlético foi eliminado. As oitavas começam no sábado (28).

O gol espanhol foi marcado por Griezmann, mas o placar não foi suficiente para eliminar o time brasileiro, que podia perder por até dois gols.

No jogo, o Atlético dominou a posse e as ações ofensivas, enquanto o Botafogo apostou nos contra-ataques. O goleiro Oblak foi destaque com grandes defesas, impedindo o empate carioca.

O gol da vitória espanhola saiu aos 41 do segundo tempo, com Griezmann completando cruzamento de Julián Álvarez.

Aos 43 minutos, após bate e rebate na área do Botafogo, Gregore pisou no pé de Julián Álvarez, que ficou no chão. O VAR recomendou a revisão, mas o árbitro encontrou uma falta na origem do lance, e não assinalou pênalti.

Nos acréscimos, Gregore foi advertido com cartão amarelo e está fora do próximo jogo. Essa foi a primeira derrota de um time brasileiro no torneio até agora.

