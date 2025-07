MPRJ denuncia Oruam por tentativa de homicídio contra policiais civis

No documento, o promotor Eduardo Paes Fernandes pede uma nova prisão preventiva do artista

Rio de Janeiro- O MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) denunciou nesta terça-feira (29) o rapper Oruam por tentativa de homicídio por arremessar pedras contra policiais civis durante uma ação para apreender um menor, na zona oeste, no último dia 21.

Também foi oferecida denúncia contra Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira, acusado de participar das agressões. No documento, o promotor Eduardo Paes Fernandes ainda pediu a prisão preventiva dos dois.

“O crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que, a vítima Alexandre foi prontamente socorrida ao ser golpeada nas costas e no calcanhar esquerdo, enquanto Moysés [delegado] abrigou-se atrás da viatura policial, ao passo que ambos tiveram que se esconder e desviar dos constantes arremessos, os quais persistiram com elevada intensidade e com clara intenção de atingi-los”, destaca o promotor em um trecho.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o delegado da DRE é xingado pelo rapper. Em outro trecho, Oruam arremessa pedras em direção a uma viatura descaracterizada. Um novo vídeo também mostrou o artista dando socos na viatura descaracterizada.

Oruam está na cadeia desde o dia 22. Ele teve a prisão decretada após ser indiciado pela Polícia Civil por impedir a ação da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes). Na ocasião, o delegado titular da especializada, Moysés Santana, e outro agente tentavam apreender um menor de idade.

O alvo foi apontado pelos investigadores como segurança do traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, chefe do Comando Vermelho. De acordo com a polícia, o menor saía da casa de Oruam, no Joá, na zona sul do Rio, quando foi surpreendido pelos dois policiais.

No último fim de semana, amigos, incluindo MC Poze, fizeram um protesto pedindo a soltura de Oruam. A defesa do rapper já havia se manifestado sobre a possibilidade de imputar o crime de tentativa de homicídio ao cantor. Para o advogado, a tentativa de assassinato “não condiz com os fatos e encontra-se robustamente refutado por provas documentais e audiovisuais”.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am