Motoristas reclamam da instalação de radares em Manaus: ”Falta de respeito”

Manaus – A instalação de radares de gestão de velocidade vem gerando polêmica, isso porque, motoristas não estão nada satisfeitos com a nova ideia da Prefeitura de Manaus. Para os condutores, a instalação dos dispositivos surgiu de forma ”inesperada e com objetivo de lucrar mais dinheiro do cidadão”. Há reclamação ainda sobre a falta de ampla campanha de divulgação para orientar os motoristas sobre a localização dos equipamentos para que os condutores não sejam surpreendidos com multas.

“É uma falta de respeito com o condutor, já não basta as taxas, a gente já paga muito, e a gente tem que pagar por uma sinalização que a gente não tá nem sabendo”, enfatizou o motorista Orue Celon, que reclama da falta de orientação sobre a instalação dos radares.

Para o condutor Fábio Corrêa, a situação é complexa isso porque a instalação que seria para ajudar na segurança acaba, na verdade, prejudicando o condutor com um único objetivo: ”arrecadar mais dinheiro aos cofres públicos”

“É uma situação muito complexa, eles poderiam fazer uma mudança nessa engenharia para que não viesse repercutir no bolso no trabalhador, essa situação tá muito errada”, enfatizou Fábio Corrêa.

Para o motorista Derlan Rocha, o novo projeto é na verdade uma ” hipocrisia” da Prefeitura de Manaus, pois em algumas vias o fluxo poderá ficar prejudicado.

“Eu acho muita hipocrisia, porque é ‘Rapidão’ e a gente não vai poder andar rápido vai ter que andar devagar, isso é para poder tirar dinheiro da população”.

A instalação dos radares será realizada pelo Consórcio Manáos Monitoramento, grupo que venceu a licitação. O projeto custará aproximadamente R$ 23 milhões aos cofres públicos.

