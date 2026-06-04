Celebração de Corpus Christi altera trânsito no Centro de Manaus nesta quinta; veja mudanças

Principal alteração ocorre na Avenida Eduardo Ribeiro, que foi interditada às 6h. O bloqueio segue até as 22h no trecho entre a Rua Saldanha Marinho e a Avenida Sete de Setembro.
O trânsito no Centro de Manaus terá alterações nesta quinta-feira (4) por causa das celebrações de Corpus Christi. Para organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança dos fiéis, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) montou uma operação especial com agentes em postos fixos, além de viaturas e motocicletas.
As mudanças afetam principalmente o quadrilátero central da cidade e exigem atenção de motoristas que precisam circular pela região.
A principal alteração ocorre na Avenida Eduardo Ribeiro, que foi interditada às 6h. O bloqueio segue até as 22h no trecho entre a Rua Saldanha Marinho e a Avenida Sete de Setembro.
Segundo o IMMU, a interdição é necessária para a montagem da estrutura e a realização da tradicional missa campal, marcada para as 16h30.
Além da Eduardo Ribeiro, outras ruas do Centro Histórico terão bloqueios temporários no fim da tarde, a partir das 17h, durante a passagem da procissão. Nessas vias, o trânsito será liberado gradualmente após a passagem dos fiéis.
O IMMU orienta os condutores a buscarem rotas alternativas e redobrarem a atenção ao trafegar pela área central durante as celebrações.
amazonianarede
Por g1 AM — Manaus