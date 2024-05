Motorista de ônibus faz sinal para polícia que prende assaltantes em Manaus

Dois homens tinha acabado de entrar em um ônibus do transporte público para cometer o assalto

Manaus – Dois homens, de 19 e 23 anos, foram presos, na tarde desta sexta-feira (17), no momento em que anunciaram um assalto a um ônibus do transporte público no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com o subtenente Daniel Nunes, a equipe policial da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizava patrulhamento de rotina na avenida Torquato Tapajós, por volta das 13h, quando foram informados por policiais militares que havia um assalto em andamento a um ônibus do transporte coletivo naquela mesma via.

“Quando eles anunciaram o assalto, a viatura da SEG estava perto do coletivo, quando o motorista fez sinal para a equipe policial e parou o ônibus. Um deles conseguiu correr para uma área de mata, mas foi capturado. O outro foi preso dentro do coletivo”, explicou o subtenente.

Com a dupla foram apreendidas uma arma de fogo caseira e uma arma branca. “Estamos intensificando o policiamento, por determinação do comandante-geral da PM, coronel Klinger, com intuito de reprimir roubo a coletivos, e hoje conseguimos efetuar essas prisões e impedir que esse roubo acontecesse”, finalizou.

Os suspeitos, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo o delegado de Polícia Civil e coordenador do Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus, Charles Araújo, as investigações serão realizadas pelo Núcleo, que foi instalado no dia 23 de abril pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O Núcleo funciona nas dependências da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), na rua J, no bairro Alvorada 3, na zona centro-oeste de Manaus.

O Centro é coordenado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e tem como finalidade proporcionar mais tranquilidade para quem utiliza do transporte coletivo.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

