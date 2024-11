Motorista de Gugu conta o que aconteceu pouco antes da morte do apresentador e expõe erro: “Acabou”

David Coimbra dos Santos, ex-motorista de Gugu Liberato, revelou os últimos momentos que passou ao lado do apresentador, que faleceu em 21 de novembro de 2019, vítima de um trágico acidente doméstico. No documentário Gugu, Simples Assim, disponível no PlayPlus, David compartilhou uma história emocionante que aconteceu pouco antes de Gugu viajar para Orlando, onde sofreu o acidente fatal.

David relembra um momento marcante, quando estava levando Gugu para o aeroporto antes do seu embarque e acabou se perdendo no caminho. “Eu passei a saída para o aeroporto e aí falei: ‘Patrão, nossa, desculpa’”, contou, emocionado. Gugu, sempre tranquilo e sem pressa, respondeu: “Tá tranquilo, tá com tempo”. Depois de um pequeno desvio, chegaram ao aeroporto, onde David se despediu de Gugu, sem saber que aquele seria o último encontro entre eles. “Chegamos ao aeroporto, dei tchau para ele e… acabou”, completou, ainda com a voz embargada.

No documentário, Maria do Céu, mãe de Gugu, também compartilhou detalhes de sua última conversa com o filho, que soou como uma despedida. “Aquele dia ele ficou mais de três horas no meu quarto, algo que ele não fazia. Quando ele foi sair, chamei e dei um beijo nele. Parecia que ele estava dizendo pra gente: ‘Eu não vou voltar’”, relatou, visivelmente emocionada.

Ela também relembrou o momento trágico do acidente que tirou a vida de Gugu. Ele subiu para consertar o ar-condicionado, mas não percebeu que o teto, feito de isopor, era frágil demais. Após a queda, Gugu foi levado ao hospital, e Maria descreveu a cena dolorosa de ver seu filho no hospital: “Ele estava lá na cama, parecia que ele estava vivo, porque conservavam ele quentinho, não parecia que estava morto”.

O documentário Gugu, Simples Assim, que traz uma visão íntima dos últimos momentos de Gugu Liberato, foi lançado no PlayPlus e será exibido na íntegra no programa Domingo Record, no próximo dia 24, às 12h30.

