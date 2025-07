Motorista de APP é trancado em porta-malas durante arrastões em Manaus

A vítima foi resgatada pela polícia no bairro Cidade de Deus, zona norte da cidade

Manaus – Um motorista de aplicativo, de 21 anos, que havia sido sequestrado e mantido preso no porta-malas do próprio veículo, foi resgatado na noite de quinta-feira (17) no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Criminosos usaram carro para praticarem assaltos.

Por volta das 22h15, durante patrulhamento pela área, os policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) receberam informações via rádio de que um carro modelo Ônix, de cor azul, placas QZP1G45, estaria sendo utilizado em uma sequência de roubos, os chamados arrastões, por diferentes regiões da cidade.

A equipe da Rocam intensificou as buscas e, ainda no bairro Cidade de Deus, avistou o veículo com as características repassadas. Foi dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas o condutor não obedeceu e fugiu pelas ruas da comunidade. Durante o acompanhamento, os suspeitos pararam o carro e fugiram por um “hip hap”.

Ao realizar a abordagem e vistoria no veículo, os policiais militares encontraram o motorista de aplicativo trancado no porta-malas, visivelmente abalado, mas consciente.

Ele relatou ter sido sequestrado pelos suspeitos, que passaram a usar seu carro para praticar roubos na cidade, como na zona oeste.

A vítima resgatada e o veículo recuperado foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a denunciar atividades criminosas por meio do 190 ou do disque-denúncia 181. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Com informações da Assessoria Portal d24am