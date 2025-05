Motociclista é atropelado duas vezes em Manaus; motorista estava bêbado

O condutor do carro tentou fugir, mas foi contido por populares

Manaus – Um motociclista, sofreu ferimentos graves após ser atropelado neste sábado (24), na avenida Cosme Ferreira, bairro Zumbi, zona Leste de Manaus. O condutor do carro, que apresentava sinais de embriaguez, tentou fugir, mas foi contido por populares.

De acordo com informações, o acidente ocorreu quando o motorista do carro, que saía de um posto de combustíveis, invadiu a contramão da avenida ao tentar acessar a via, atingindo em cheio o motociclista. Com o impacto, foi lançado para debaixo do veículo. O motorista deu marcha à ré, passando novamente por cima da vítima. A ação agravou os ferimentos do motociclista.

Após o atropelamento, o motorista tentou empreender fuga, mas foi impedido por populares que testemunharam a cena. Eles conseguiram conter o condutor até a chegada da polícia.

Athos teve as duas pernas quebradas, fraturas na cabeça e perdeu parte dos dentes. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado crítico a uma unidade hospitalar da capital.

Da Redação Portal d24am