Morte do cantor Chrystian é marcada por chocante coincidência envolvendo programa do SBT. Saiba qual

O cantor sertanejo Chrystian morreu aos 67 anos nesta quarta-feira (19). O artista passaria por um transplante de rim em outubro

A morte do cantor Chrystian, aos 67 anos, foi marcada por uma coincidência chocante nesta quarta-feira (19). A última entrevista do sertanejo à TV foi gravada na última segunda-feira (17) quando o ex-parceiro de palco de Ralf esteve nos estúdios do “The Noite com Danilo Gentili”, no SBT. Após a divulgação da internação do artista, a emissora decidiu colocar no ar o programa.

E o anúncio da morte de Chrystian coincidiu com o momento no qual a entrevista do cantor ia ao ar. O intérprete de “Chora Peito” dividiu o palco com Sérgio Reis e Renato Teixeira, e falou do transplante de rim que iria passar daqui a cinco meses. A cirurgia antes prevista para março foi cancelada em cima da hora.

“Será em outubro… Tive uma emoção muito grande quando ela falou para o médico: ‘Eu sou doadora’. Ele perguntou: ‘Como é que você sabe?’. E ela respondeu: ‘É muito simples, eu e o Chrystian somos um só”, recordou citando a mulher, Key Vieira, com quem era casado há 29 anos.

Morte do cantor Chrystian: sertanejo escreveu mais de 350 músicas

No bate-papo, o ex-marido de Gretchen recordou as mais de três centenas de músicas que havia escrito. “A Jovem Guarda foi muito importante para nós e para o Brasil. A gente só gravava versões até que Roberto Carlos veio e gravou ‘Splish Splash'”, exaltou.

“Começou com ele e o Erasmo criando as músicas deles, depois apareceram o Sérgio Reis com ‘Coração de Papel’, eu, que, como compositor, gravei 360 músicas. A Jovem Guarda lançou todo esse naipe de artistas”, frisou o músico, outra perda no cenário musical em menos de uma semana após a morte de Nahim e no mesmo dia do falecimento do primeiro ator a viver o palhaço Bozo na TV, Wanderley Tribeck.

O cantor bateu com a cabeça na parede próxima à escada de sua casa e não está descartada a hipótese de que o artista tenha sido empurrado. Além de Nahim e Chrystian, a música brasileira se despediu esse ano de outros artistas como Anderson Leonardo, do Molejo.

amazonianarede

Purepeople.br Guilherme Guidorizzi