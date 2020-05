Ministro da Saúde anuncia reforço de 267 profissionais para atuarem no Amazonas

O ministro esteve ontem (3) em Manaus onde se reuniu com a governança local

Brasília (Agência Brasil) – O ministro da Saúde, Nelson Teich, anunciou, hoje (3), que foram contratados 267 profissionais para combater a Covid-19 no Amazonas. Teich e o secretário-executivo, Eduardo Pazuello, embarcaram para Manaus, onde se reuniram com o governador do estado, Wilson Lima, e com o prefeito Arthur Virgílio.

Pelo Twitter, o ministro informou que o Amazonas receberá o reforço de 37 médicos, 118 enfermeiros, 57 técnicos de enfermagem, 26 fisioterapeutas e 17 biomédicos.

Segundo boletim divulgado no sábado (2) pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), o Amazonas registrou mais 339 casos da doença, totalizando 6.062 casos confirmados do novo coronavírus no estado.

O número de mortes subiu para 501. Dos 6.062 casos confirmados no Amazonas, 3.658 são de Manaus (60,3%) e 2.404 do interior do estado (39,6%). Estão em investigação 64 óbitos e 31 foram descartados para o novo coronavírus.

Ontem, dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) levaram à capital amazonense uma grande quantidade de equipamentos de proteção individual e outros materiais de saúde para serem distribuídos para a rede hospitalar do estado.

@amazonianarede

leia também: