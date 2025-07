Cerca de 1 milhão de homens e mulheres se alistam para o Serviço Militar

As mulheres, que este ano podem participar do recrutamento pela primeira vez, chegaram à marca de 33.721, com maioria concentrada no Rio de Janeiro

Brasília – Segundo balanço do Ministério da Defesa, o número de inscritos no alistamento militar 2025, encerrado no mês de junho, ultrapassou 1 milhão de jovens, entre homens, obrigatoriamente, e mulheres, de forma voluntária e inédita no país.

O público masculino somou 1.029.323, sendo o maior número de alistados na 2ª Região Militar, no estado de São Paulo, com 271.589. As mulheres, que este ano podem participar do recrutamento pela primeira vez, chegaram à marca de 33.721, com maioria concentrada no Rio de Janeiro, 8.102. As alistadas concorrem às 1.465 vagas ofertadas pelas Forças Armadas, sendo 155 para a Marinha, 1.010 para o Exército e 300 para a Aeronáutica.

A partir de agora, os alistados e alistadas seguem para as etapas seguintes, que contemplam seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação ou matrícula.

Serviço Militar Feminino – As selecionadas serão incorporadas no 1º ou 2º semestre de 2026 (de 2 a 6 de março ou de 3 a 7 de agosto), ocupando a graduação de soldado ou marinheiro-recruta, no caso da Marinha. Essa é a etapa limite em que as militares ainda podem manifestar o desejo pela desistência.

As vagas estão distribuídas em 28 municípios com unidades militares das três Forças, de 13 estados, além do Distrito Federal. São eles: Águas Lindas de Goiás (GO), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Cidade Ocidental (GO), Corumbá (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Formosa (GO), Fortaleza (CE), Guaratinguetá (SP), Juiz de Fora (MG), Ladário (MS), Lagoa Santa (MG), Luziânia (GO), Manaus (AM), Novo Gama (GO), Pirassununga (SP), Planaltina (GO), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santa Maria (RS), Santo Antônio do Descoberto (GO), São Paulo (SP) e Valparaíso de Goiás (GO).

As diretrizes para a incorporação e a prestação do serviço militar inicial por mulheres voluntárias no âmbito das Forças Armadas estão dispostas no Decreto nº 12.154, de 27 de agosto de 2024.

Regularização

Os jovens do sexo masculino que perderam o prazo do alistamento militar obrigatório devem procurar a Junta de Serviço Militar mais próxima para regularizar a situação. Será cobrada uma multa pelo alistamento fora do prazo. Sem a regularização não é possível obter passaporte, registro de diploma, matrícula em instituições de ensino. O jovem também terá dificuldade em ingressar em instituições públicas ou empresas que tenham vínculo com o governo e assumir cargos públicos. Para as mulheres, o alistamento militar é voluntário.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am