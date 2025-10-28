Micro-ônibus que faz rota de trabalhadores é destruído por incêndio em Manaus

Segundo a Polícia Militar, o veículo apresentou uma pane mecânica e, em seguida, o incêndio começou a se espalhar pela parte da frente. Sete passageiros e um motorista estavam a bordo e ninguém ficou ferido.

Um micro-ônibus foi completamente destruído após pegar fogo na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, na madrugada desta segunda-feira (27). O veículo fazia o transporte de trabalhadores para uma empresa no Distrito Industrial. Não houve registro de feridos.

Segundo informações da 3ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), o veículo apresentou uma pane mecânica e, em seguida, o incêndio começou a se espalhar pela parte da frente. O motorista tentou conter o fogo com um extintor, mas não conseguiu e precisou abandonar o veículo.

No momento do incêndio, sete passageiros estavam a bordo. Todos conseguiram sair sem ferimentos. Apesar disso, o micro-ônibus foi consumido pelas chamas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o fogo. A pista precisou ser interditada em frente à Escola Estadual de Tempo Integral Bilíngue Professor Djalma da Cunha Batista, no lado oposto à Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Devido ao incêndio, o trânsito na avenida ficou congestionado e precisou ser controlado por agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Por g1 AM