Medalhão da ESPN assina com CazéTV e fará estreia em jogo do Palmeiras

O ex-jogador do Flamengo e do Palmeiras Djalminha deixou a ESPN e acertou com a CazeTV, canal de transmissões esportivas no YouTube. O anúncio foi feito nas redes sociais do canal. Na antiga emissora, o ex-jogador participava do programa “Resenha ESPN” e do “ESPN FC”, apresentado por Daniela baventura e comentava algumas partidas da Libertadores.

Em alta desde a transmissão da Copa do Mundo 2022, a CazéTV ampliou a grade de eventos com transmissão ao vivo. Além da Uefa, a empresa tem parcerias com a Fifa e outras entidades esportivas. Abaixo você confere todas as competições que o canal irá transmitir a partir do próximo ano.

Brasileirão 2025

Paulistão 2025

Libertadores Feminina (até 2026)

Eurocopa Feminina

Europa League (até 2026/27)

Conference League (até 2026/27)

Ligue 1 (até 2026/27)

NFL (jogos internacionais)

Brasileirão e Paulistão não estarão só na CazéTV

Na TV aberta, o Campeonato Paulista terá transmissão da Record. Além disso, a emissora de Edir Macedo irá exibir o Campeonato Brasileiro a partir de 2025. O canal fechou com os clubes da Liga Forte União e exibirá jogos das equipes filiadas ao grupo como mandantes.

Fazem parte da LFU Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. A Libra, composta por Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória, tem acordo com a Globo.

