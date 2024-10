Marinha envia navio com ajuda médica para resgatar vítimas em Manacapuru

Até o momento, sete pessoas foram resgatadas com vida e uma criança de 6 anos está desaparecida

Manacapuru- A Marinha do Brasil informou que Navio de Assistência Hospitalar “Carlos Chagas” está em deslocamento com a equipe médica e fuzileiros navais para o local onde um barranco desmoronou na tarde desta segunda-feira (7), no Porto da Comunidade Terra Preta, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus).

Em nota, a Marinha informou que o foco das ações nesse primeiro momento será o resgate de possíveis vítimas na calha do rio ou próxima à margem. Até o momento, sete pessoas foram resgatadas com vida e uma criança de 6 anos está desaparecida.

As ações da Marinha estão em coordenação com o Governo do Estado do Amazonas, a Prefeitura de Manacapuru, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.

Barranco desmorona em Manacapuru

Uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros Miliar do Amazonas (CBMAM), foi enviada na tarde desta segunda-feira (7), até o Porto da Comunidade Terra Preta, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus), para tentar localizar pessoas que estão desaparecidas após parte de um barranco desabar no local. O número de vítimas ainda é incerto.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra parte do barranco desabando enquanto barcos estão próximos ao local no Rio Solimões. Parte da estrutura do porto também foi afetada.

Outros vídeos divulgados mostram a situação no local após o desabamento do barranco.

