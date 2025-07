Falta de energia afeta abastecimento de água em Manaus; confira bairros

A produção de água tratada das Estações de Tratamento 1 e 2 da da Ponta do Ismael foi paralisada por cerca de uma hora e meia

Manaus – O Complexo da Ponta do Ismael (PDI), localizado no bairro Compensa, foi impactado por falta de energia na manhã desta sexta-feira (11). A produção de água tratada das Estações de Tratamento 1 e 2 foi paralisada por cerca de uma hora.

Devido a isto, regiões Norte, Sul, Centro-Sul, Oeste, Centro-Oeste e parte zona Leste da cidade podem apresentar falta d’água ao longo desta sexta-feira (11).

A Águas de Manaus está disponibilizando carros-pipa para o abastecimento prioritário em hospitais e em locais que prestam serviços essenciais.

Confira a lista completa dos bairros:

Abílio Nery | Abraham Pazzuelo | Adrianópolis | Agnus Dei | Ajuricaba | Aleixo | Aliança Com Deus | Alphaville I | Alvorada I, II e III | Amaral | Américo Medeiros | Araras | Arezo | Armando Mendes | Asturias | Augusto Montenegro I e II | Bairro Da União | Baixada Fluminense | Beco Do Macedo | Beija Flor I, II, III e IV | Belvedere I e II | Betânia | Boas Novas | Bom Jardim | Bom Jesus | Cachoeirinha | Campo Dourado I e II | Campos Elíseos I, II e III | Canaã | Canaranas | Carlos Braga | Celebridade | Celetra | Cemitério Dos Índios | Centro Chapada | Cidadão I | Cidadão VI | Cidadão VII | Cidadão XII | Cidade Nova I | Cidade Nova II | Colina Do Aleixo | Colônia Oliveira Machado | Colônia Santo Antônio | Com. Ouro Verde | Comunidade Luis Otavio | Comunidade Monte Cristo | Comunidade Nobre | Comunidade Peniel | Comunidade Sharp | Conj Acariquara | Conj Adrianópolis | Conj Ajuricaba | Conj Alphaville | Conj Americo Medeiros | Conj Aripuanã | Conj Asteca | Conj Ayapuá | Conj Boas Novas | Conj Canaranas | Conj Carijo | Conj Carlos Braga | Conj Celetra | Conj Costa E Silva | Conj Déborah | Conj. De Flores I | Conj. De Flores II | Conj Der Am | Conj Eldorado | Conj Francisca Mendes | Conj Hileia I e II | Conj Ica Paraíba | Conj Itaporanga II | Conj Itapuã | Conj Jardim Amazonas | Conj Jardim Paulista | Conj Jardim Petropolis | Conj João Bosco II | Conj Kissia | Conj Manauense | Conj Manoa | Conj Morada Do Sol | Conj Mundo Novo | Conj Murici | Conj Omar Aziz | Conj Ouro Verde | Conj Ozias Monteiro | Conj Parque Das Samambaias | Conj Petros | Conj Renato Souza Pinto I | Conj Rio Maracana | Conj Rio Maracanã | Conj Sargento | Conj Sergio Pessoa Neto | Conj Sta Cruz | Conj Subtenente | Conj Tropical | Conj Uirapuru | Conjunto Álvaro Neves | Conj Vila Amazônia | Conj Vila Da Barra | Conj Vila Gaia | Conj Vila Verde I e II | Cophasa | Coroado I | Coroado III | Costa E Silva | Crespo | Cristo Rei | Dallas | Dalva Toledo | Da Paz | Deborah | Deus Proverá | Dom Pedro | Duque De Caxias | Eduardo Braga | Eduardo Gomes | Educandos | Eldorado | Elegance | Espaço Verde | Eucalipto | Fazendinha | Flamanal | Flores | Fortaleza | Francisca Mendes | Francisca Mendes II | Galiléia | Guaianás I | Guaianás Ii | Hiléia I e II | Huascar Angelim | Hydea III | Ica Paraíba | Ilha Do Campos Elíseos | Ilhas Gregas | Inv. João Paulo | Itacolomy | Itapuranga | Itapuranga III | Japiim | Japiinlândia | Jardim Brasil | Jardim Das Américas | Jardim Do Édem | Jardim Do Hiléia | Jardim Encontro Das Águas | Jardim Europa | Jardim Imperial I e II | Jardim Itaoca | Jardim Paulista | Jardim São Luis | Jardim Versalles I, II e III | Jerusalém | Jesus Me Deu | João Bosco | Joao Paulo Suhab 4 Etapa | Jonasa | José Bonifacio | Jurema | Juruá | Kíssia I e II | Lagoa Verde | Laranjeira II Premium | Laranjeiras I | Lion | Lírio Do Vale I e II | Lot Agnus Dey | Lot America Do Sul | Lot América Do Sul | Lot Canaa | Lot Canaã | Lot Fortaleza | Lot Raquel | Lot Sao Luiz | Luiz Otávio | Manauense | Manoel Nogueira | Marina Do Davi | Monte Cristo | Monte Das Oliveiras | Monte Pascoal | Monte Sinai | Morar Mais | Morrinho | Morro Da Liberdade | Mosaico Ponta Negra | Mundo Novo | Murici | Nobre | Nossa Senhora Das Graças | Nova Cidade | Nova Esperança I e II | Nova Jerusalém | Novo Israel | Nsra. Do Perpétuo Socorro | Nsra Perpétuo Socorro | Nucleo 10 | Nucleo 11 | Nucleo 12 | Nucleo 13 | Nucleo 14 | Nucleo 5 | Nucleo 6 | Nucleo 7 | Nucleo 8 | Nucleo 9 | Núcleo I | Núcleo Ix | Núcleo V | Núcleo VI | Núcleo VII | Núcleo VIII | Núcleo X | Núcleo XI | Núcleo XIII | Núcleo XIV | Omar Aziz | Orla Ponta Negra | Osvaldo Frota I e II | Parque 10 | Parque Aripuanã | Parque Centenário | Parque Das Laranjeiras – Av. Nilton Lins | Parque Dos Franceses | Parque Dos Rios II | Parque Eduardo Braga | Parque Eduardo Gomes | Parque Florestal | Parque Mosaico | Parque Residências | Parque Sabiá | Parque Santa Etelvina | Parques Das Nações | Paulo Nery | Peniel | Petrópolis | Planeta Dos Macacos | Ponta Negra | Praça 14 | Pró-Morar Alvorada | Pros. Cachoeirinha | Pros. Gilberto Mestrinho | Pros. Ipixuna | Raio De Sol | Raiz | Redenção | Renato Souza Pinto I e II | Res. Alphaville II | Res. Alphaville III | Res. Alphaville IV | Resd Parque Verde | Resd Stillus | Resd Turim | Residenza | Riacho Doce I, II e III | Ribeiro Junior | Rio Piorini I, II, III, IV e V | Samambaia | Santa Cruz | Santa Etelvina I e II | Santa Luzia | Santa Marta | Santa Rosa | Santa Tereza | Santa Terezinha | Santo Agostinho | Santos Dumont | São Francisco | São Jorge | Sao Jose I | São José II | Sao Lazaro | São Sebastião | Sapolândia | Senador João Bosco | Sergio Pessoa | Sharp | Sta Luzia | Sta Marta | Sta Tereza | Sta Terezinha | Suhab João Paulo Etapa Iv | Terra Nova I, II e III | Tiradentes | Tropical | Uirapuru Orquídea | União Da Vitoria | Vale Do Sinai | Vera Cruz | Vila Da Barra | Vila Dos Lírios | Vila Humaita | Vila Municipal | Vila Parque | Vila Real | Vila Verde I e II | Villa Cidades | Vista | Vista Alegre | Vista Bela | Vista Do Sol | Vitalli | Vitoria Regia | Viver Melhor III | Zumbi I | Zumbi III

amazonianarede

Com informações da Assessoria