Itens com peso abaixo do indicado são retirados de supermercados em Manaus

Mais de 300 produtos passaram por inspeção, 149 foram reprovados em operação

Manaus – Mais de 300 produtos passaram por inspeção, entre os dias 7 e 11 de julho, em 12 estabelecimentos da capital amazonense. O destaque da operação foi a análise de produtos de higiene e limpeza (sabão em pó, sabão em barra, água sanitária e desinfetante, por exemplo), coletados em supermercados de Manaus. Ao todo, 149 foram reprovados na operação.

De acordo com o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a Operação Especial ‘Férias Seguras’,teve como foco a fiscalização de produtos de higiene, limpeza e segurança vendidos no comércio da capital. A ação contou com a atuação conjunta do Departamento de Avaliação da Conformidade (DCONF), do setor de pré-medidos (produtos embalados na ausência do consumidor) e do Departamento de Metrologia Legal (Demel).

“Marcas reprovadas, têm o prazo de dez dias, a partir da notificação, para apresentar defesa junto ao Ipem-AM. A multa pode variar de R$ 1 mil a R$ 1,5 milhão. Nosso trabalho faz com que o direito do consumidor seja resguardado”, disse o diretor-presidente do Ipem, Renato Marinho.

Reprovação em massa nos supermercados

O destaque da operação foi a atuação do Laboratório de Pré-Medidos, com análise de produtos de higiene e limpeza (sabão em pó, sabão em barra, água sanitária e desinfetante, por exemplo), coletados em supermercados de Manaus.

Foram fiscalizados:

• 12 estabelecimentos;

• 329 produtos coletados de 16 marcas diferentes.

• Resultado: 45% de reprovação, ou seja, 149 produtos estavam com peso inferior ao informado no rótulo.

• Das 16 marcas, 07 foram reprovadas

“A não conformidade evidencia a importância da fiscalização técnica para garantir os direitos dos consumidores. Essas operações são essenciais para identificar produtos que não cumprem o que é informado na embalagem”, falou o chefe do laboratório de pré-medidos do Ipem Amazonas, Felipe Lima.

Ação preventiva em produtos de lazer

Além dos pré-medidos, o Ipem-Am, também fiscalizou a conformidade dos produtos voltados ao lazer, como brinquedos, artigos esportivos, boias e coletes salva-vidas.

• 35 estabelecimentos foram visitados

• 12 empresas credenciadas fiscalizadas

• 610 produtos verificados

• 0 irregularidades encontradas

• 0 estabelecimentos notificados

Segundo a chefe da DCONF, Cindy Gaia, os resultados positivos refletem o compromisso do setor comercial com a legislação. “Visitamos mais de 30 pontos e fiscalizamos mais de 600 produtos. Não encontramos nenhuma irregularidade, o que mostra que o trabalho contínuo de fiscalização está surtindo efeito”, disse ela.

Foco na segurança e informação ao consumidor

O Ipem-AM reforça a importância da compra consciente. Produtos certificados garantem segurança e qualidade ao consumidor. Por isso, é essencial observar:

• Presença do selo do Inmetro

• Informações como faixa etária, fabricante, instruções de uso e peso

• Embalagens intactas e rotulagem legível

Atendimento ao consumidor

Consumidores que identificarem irregularidades ou desejarem tirar dúvidas podem entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM pelo telefone 0800 092 2020, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo site

Da Redação Portal d24am