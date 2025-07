Produção de motos no Polo Industrial de Manaus bate 1 milhão no semestre e registra maior alta desde 2011

Setor teve crescimento de 15,3% no semestre e registrou o 3º melhor desempenho da história, segundo a Abraciclo.

A indústria de motocicletas instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziu 1.000.749 unidades no primeiro semestre de 2025 — volume 15,3% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. O número representa o melhor desempenho para os seis primeiros meses do ano desde 2011.

Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), este foi o terceiro melhor resultado semestral da história da indústria de duas rodas.

Ainda de acordo com a entidade, somente em junho foram fabricadas 154.113 motocicletas. O volume representa crescimento de 45% em relação a junho de 2024, mas queda de 10,7% na comparação com maio deste ano.

Para o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, os números refletem o ritmo acelerado das linhas de produção.

“O setor segue operando em plena capacidade para atender à demanda consistente do mercado, tanto como meio de transporte quanto como ferramenta de trabalho para milhões de brasileiros”, disse.

Ele destaca, no entanto, que o segundo semestre exige atenção. “As expectativas seguem positivas, mas é preciso cautela diante do cenário macroeconômico, especialmente no que diz respeito aos juros e à inflação”, completou.

A projeção da Abraciclo é que a produção em 2025 atinja 1.880.000 unidades — alta de 7,5% em relação ao ano passado.

Emplacamentos

A Honda Motos informou que encerrou o semestre com crescimento de 6% nos emplacamentos, impulsionada pela alta demanda, pela consolidação da moto como solução de mobilidade e por um portfólio diversificado, que atende diferentes perfis de consumidores no país.

Entre os modelos mais vendidos, destaque para a linha CG, com mais de 224 mil unidades emplacadas — cerca de 32% das vendas da marca. Em seguida vêm a linha Biz 125, com 131 mil unidades, e a Pop 110i, com 113 mil.

Produção por categoria

As motocicletas da categoria Street lideraram a produção no semestre, com 509.995 unidades (51% do total). Na sequência aparecem a Trail (211.660 unidades; 21,2%) e a Motoneta (136.600 unidades; 13,6%).

O ranking foi mantido também na produção mensal de junho. Os modelos de baixa cilindrada representaram 79,1% da produção no mês, com 121.836 unidades. Em seguida, vieram as de média cilindrada (28.540 unidades; 18,5%) e as de alta cilindrada (3.737 unidades; 2,4%).

Varejo

O varejo registrou o melhor desempenho da história tanto para um primeiro semestre quanto para o mês de junho. Nos seis primeiros meses do ano, foram emplacadas 1.029.546 motocicletas — alta de 10,3% na comparação com o mesmo período de 2024.

Em junho, os emplacamentos somaram 179.407 unidades, crescimento de 8,2% sobre junho do ano passado, mas retração de 7,2% em relação a maio. Com 20 dias úteis, a média diária de vendas foi de 8.970 motocicletas.

A Abraciclo projeta que os emplacamentos cheguem a 2.020.000 unidades em 2025, o que representa aumento de 7,7% sobre o ano anterior.

Exportações

As exportações também fecharam o semestre em alta. Entre janeiro e junho, foram embarcadas 18.611 motocicletas — crescimento de 18,5% em relação ao mesmo período de 2024.

Em junho, as exportações totalizaram 3.065 unidades, aumento de 39,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado e queda de 9,3% em relação a maio.

A expectativa da Abraciclo é que os embarques em 2025 alcancem 35.000 unidades, o que representaria alta de 13% sobre o ano anterior.

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus