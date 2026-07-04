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Marinha emite alerta de ressaca no Rio de Janeiro com ondas de 2,5 metros

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redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/brasil/marinha-emite-alerta-de-ressaca-no-rio-de-janeiro-com-ondas-de-25-metros/

Os frequentadores das praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros

Rio de Janeiro – A Marinha do Brasil emitiu um aviso de alerta de que o mar no litoral carioca entrará em ressaca, a partir das 15h deste sábado (4) até às 18h, de domingo (5). De acordo com o alerta, as ondas devem atingir 2,5 metros de altura na orla da cidade.

Para este sábado, a temperatura entrará em declínio. O Sistema Alerta Rio, da prefeitura, prevê chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia e a temperatura máxima ficará em torno dos 26ºC.

O Centro de Operações Rio recomenda que os banhistas evitem o banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca e evitem ficar em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante a ressaca.

Os frequentadores das praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros e evitar se aproximar da orla, devido as bandeiras vermelhas colocadas pelo Corpo Marítimo de Salvamento, indicando sinal de perigo no mar, devido às fortes ondas e correntes marítimas.

Para domingo (5), dia do jogo entre as seleções do Brasil e Noruega, entre outros lugares de grande concentração de público, milhares de torcedores se reúnem na Fan Fest, na praia de Copacabana para assistir à partida. O Grupamento Marítimo de Salvamento montou um esquema especial para evitar que os banhistas tentem entrar no mar.

A previsão, devido a entrada de ventos úmidos do oceano, o céu estará nublado a parcialmente nublado, e há previsão de chuva fraca isolada no período da madrugada e pela manhã. Os ventos estarão moderados. As temperaturas vão oscilar entre a mínima de 15ºC e a máxima de 25ºC.

Na segunda-feira (6), o tempo começa a melhorar. A nebulosidade vai diminuir e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura máxima chegará aos 29º C.

amazonianarede
Agência Brasil Portal d24am

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