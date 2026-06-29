Parreira passa por cauterização para conter sangramento nasal e segue sedado na UTI respirando com ajuda de aparelhos

Ex-treinador está internado desde 16 de junho por inflamação pulmonar; no sábado, hospital informou piora do quadro clínico.

O ex-treinador da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira passou por um procedimento de cauterização para conter um sangramento nasal e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, na Zona Oeste do Rio. Segundo boletim divulgado neste domingo (28), o procedimento, realizado no sábado (27), foi bem-sucedido.

De acordo com o hospital, Parreira está estável, mas segue sedado, respirando com auxílio de aparelhos e ainda necessita de cuidados intensivos. Não há previsão de alta da UTI.

O ex-treinador está internado desde o dia 16 de junho com um quadro de inflamação pulmonar. No sábado, o hospital informou uma piora em seu estado de saúde, quando Parreira precisou ser sedado e voltou a respirar com ajuda de aparelhos.

Segundo a equipe médica, ele segue sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e por uma equipe multidisciplinar.

Histórico de saúde

Parreira convive desde 2023 com um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que se desenvolve no sistema linfático — rede de vasos e gânglios responsável pela defesa do organismo.

Em 2025, ele chegou a ser considerado em remissão da doença. No entanto, voltou a necessitar de tratamento oncológico após a retomada do câncer, quadro que exige acompanhamento rigoroso, especialmente em pacientes idosos.

A internação atual ocorreu em meio a esse contexto clínico, após o desenvolvimento de uma inflamação pulmonar que evoluiu com necessidade de tratamento intensivo.

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Por g1 Rio