Missão humanitária do Brasil na Venezuela será reforçada por quarto voo

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Anatel e cães farejadores atuam na busca por sobreviventes após terremotos no País

Venezuela – Na tarde deste domingo (28), partirá do Brasil um quarto voo humanitário para a Venezuela com 35 bombeiros militares dos estados de São Paulo e Minas Gerais. O voo está previsto para partir da Base Aérea de Guarulhos (SP). Os bombeiros dos dois estados reforçarão as equipes que já atuam em La Guaira, na Venezuela.

A missão humanitária brasileira deu início, neste sábado (27), logo após a chegada na Venezuela, às operações de apoio depois dos terremotos que provocaram destruição extensa, com desabamentos de edifícios na capital Caracas e em outras cidades do país. As equipes brasileiras atuam principalmente no município de Vargas, no estado de La Guaira, um dos mais atingidos pelos terremotos.

A despeito das dificuldades logísticas da operação, a equipe brasileira, coordenada pelo diretor de Preparação e Socorro da Defesa Civil Nacional, Armin Braun, resgatou duas pessoas com vida e trabalha no resgate de uma criança sob os escombros.

ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA – O Governo do Brasil está mobilizado no esforço internacional de resposta à emergência humanitária na Venezuela. Sob a coordenação da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores (MRE), o país permanece à disposição das autoridades venezuelanas e organismos internacionais para ampliar o apoio humanitário, conforme as necessidades identificadas.

A primeira equipe do Governo do Brasil destinada a apoiar a resposta aos terremotos que atingiram a Venezuela decolou nesta sexta-feira (26/6), a partir da Base Aérea de Guarulhos (SP), em aeronave KC-390 Millennium da FAB. O avião pousou, às 23h40 (horário de Brasília), na Base Militar da Força Aérea Venezuelana El Libertador, em Maracay.

O segundo voo para a Venezuela decolou neste sábado (27/6), às 11h50 (horário de Brasília), da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), com hospital de campanha e purificadores de água. A chegada prevista a Caracas é para as 22h (horário de Brasília).

O terceiro voo decolou também neste sábado (27/7), às 17h45 (horário de Brasília), com kits de medicamentos e módulo complementar para a instalação de um hospital de campanha. A chegada prevista a Caracas é para as 22h40 (horário de Brasília).

SITUAÇÃO — Os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala Richter, seguidos de aproximadamente 20 réplicas, provocaram destruição extensa, com desabamentos de edifícios em Caracas e outras cidades. De acordo com informações divulgadas pelas autoridades venezuelanas neste sábado (26/6), ao menos 1.400 pessoas morreram. Estima-se que o número de vítimas ainda possa aumentar à medida que prosseguem as operações de busca e salvamento.

Diante da gravidade da situação, a presidenta encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, decretou estado de emergência nacional e fez um apelo à comunidade internacional por assistência humanitária.

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Com informações da Assessoria Portal d24am