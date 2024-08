Marcos Mion se emociona ao lamentar morte e não consegue finalizar o Caldeirão na Globo: “Essa dor”

Durante o encerramento da edição do Caldeirão deste último sábado (24), o apresentador Marcos Mion acabou falando sobre a perda da sua cachorrinha Keka, que passou 10 anos na família do apresentador.

Na ocasião, Marcos Mion ficou bastante emocionado e não conseguiu finalizar o Caldeirão. E por meio do seu Instagram, o apresentador compartilhou com o público o vídeo do momento e escreveu um textão.

“Primeira vez que não consigo acabar meu programa em 25 anos de carreira…duelei demais com o choro pra conseguir chegar até o fim da mensagem que queria passar em homenagem à Keka, mas consegui, saí do palco, desabei e Lucinho acabou o programa pra mim”, iniciou o apresentador.

“Essa dor não vai embora nunca. O texto sobre luto que postei algum tempo atrás foi parte do processo de absorver que a Keka virou uma estrelinha…tá no meu feed. E tá no @doguinhosmion o vídeo que fiz contando para os seguidores dela. Vídeo duro, triste…mas a vida também é feita desses momentos”, continuou ele.

“Chorei tudo de novo postando….Keka, penso em você todo dia. Falamos sobre você todo dia, principalmente eu e Romeo. Obrigado por dedicar sua vida à nossa família…e eu sei o quão feliz você foi, minha gorrrda! Vc nunca vai ser esquecida. Te amo. Te amo. Te amo”, completou Marcos Mion o seu texto.

Por meio dos comentários, Lúcio Mauro Filho falou sobre a emoção do amigo: “Ah meu amor!! Foi um dos finais de programa mais difíceis dessa jornada. Fiquei com medo que você não conseguisse terminar. Meu guerreiro! Queca eterna!!!”.

amazonianarede

Areavip Bruno Silva