Ponte Autaz Mirim é concretada e começa a receber asfalto na BR-319

Com acompanhamento do senador Eduardo Braga, obra tem previsão de entrega na primeira quinzena de abril

Amazonas – Com acompanhamento do senador Eduardo Braga, a ponte sobre o rio Autaz Mirim, no km 24 da BR-319, foi totalmente concretada e já começou a receber a camada de asfalto. A nova estrutura substitui a ponte que desabou em 2022 e entra agora na etapa final de acabamento.

Com 244,60 metros de extensão e 11 metros de largura, a ponte foi projetada para garantir mais segurança e durabilidade em um dos trechos mais críticos da rodovia. Após a conclusão da superestrutura, os trabalhos avançam para pavimentação, sinalização e instalação dos sistemas de proteção.

Eduardo Braga informou que vai visitar o local no dia 04 de abril, para acompanhar de perto o andamento da obra.

“Essa é uma obra muito aguardada, e a gente precisa acompanhar cada etapa para garantir que seja entregue com qualidade e segurança para a população. Essa ponte é mais um avanço, mais uma vitória para ao povo do Amazonas, afirmou.

A expectativa é que a nova estrutura seja liberada na primeira quinzena de abril, encerrando o período de travessia provisória no trecho.

Sequência de ações marca novo momento da BR-319

O avanço da ponte do Autaz Mirim ocorre em meio a uma série de medidas que vêm impulsionando a BR-319 em diferentes frentes.

Entre os principais marcos recentes está o anúncio do governo federal para a abertura de edital de pavimentação de 340 quilômetros do chamado “trecho do meio”, considerado o principal desafio da rodovia. A obra está orçada em R$ 678 milhões.

O senador Eduardo Braga destacou que o cenário atual é resultado de um trabalho contínuo de articulação.

“Hoje nós temos obras em andamento, projetos avançando e condições legais que garantem segurança para seguir com a BR-319. É um cenário muito diferente do que vimos por muitos anos”, afirmou.

Braga também ressaltou que a pavimentação do trecho do meio só foi possível após mudanças na legislação, a partir de uma emenda de sua autoria.

A alteração criou regras específicas para rodovias pré-existentes, permitindo que obras de manutenção e melhoria não sejam submetidas aos mesmos trâmites exigidos para a abertura de novas estradas.

Na prática, a medida garantiu segurança jurídica e destravou o processo de licitação.

Além do edital, o conjunto de iniciativas inclui a construção da ponte sobre o rio Igapó Açu e a substituição gradual de pontes de madeira ao longo da rodovia.

“Estamos avançando de forma concreta, com várias frentes acontecendo ao mesmo tempo. Esse é o resultado de muito trabalho, e vamos continuar atuando para garantir que a BR-319 avance cada vez mais”, declarou.

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Com informações da Assessoria Portal d24am