Boi Garantido lança álbum 2026 e anuncia Raíra Lins como nova Sinhazinha da Fazenda em Parintins

O evento reuniu torcedores, artistas e itens oficiais do boi. O público também acompanhou uma prévia do espetáculo que será apresentado no Festival de Parintins.

O Boi Garantido lançou no sábado (4), em Parintins, o álbum 2026 “Parintins: Portal do Encantamento”. No mesmo evento, na Cidade Garantido, foi anunciada a nova Sinhazinha da Fazenda: Raíra Lins, 24 anos, que passa a representar o item oficial na arena.

O evento reuniu torcedores, artistas e itens oficiais do boi. O público também acompanhou uma prévia do espetáculo que será apresentado no Festival de Parintins.

Antes do show principal, se apresentaram grupos e artistas locais, entre eles Curumins da Baixa, Toada de Roda, Black Marialva, Erick Juan, Gilson Matos, Ken Pablo, Luciano Araújo, Patrick Modesto e Wesley Nery.

O espetáculo principal contou com os itens oficiais do Garantido, além da Banda Garantido, Comando Garantido, Vaqueirada, Batucada e Garantido Show. A apresentação trouxe coreografias, encenações e as novas toadas do álbum 2026.

Nova Sinhazinha da Fazenda

Raíra Lins é filha de ex-integrantes do boi-bumbá: Rocicleia Lins, ex-dançarina, e Washington Lopes, cirandeiro do Comando Garantido. Cresceu no ambiente do festival e se interessou pela dança desde a infância.

Raíra já foi Sinhazinha da Fazenda no Boi Tiraprosa, em Manaus, por dois anos. Também integrou o grupo de teatro Saltimbancos e, há quatro anos, faz parte do Garantido Show Manaus.

O primeiro contato com o personagem foi aos 17 anos, em uma apresentação improvisada no aniversário da mãe. Desde então, Raíra se dedicou à dança e conquistou espaço no movimento bovino.

Raíra afirma que pretende levar à arena uma performance marcada pela emoção e pela interpretação cênica.

“Quero trazer uma sinhazinha mais teatral e cênica, mas, acima de tudo, muito apaixonada pelo meu boi. Em cada apresentação, quero transmitir emoção de verdade”, afirmou.

O presidente do Garantido, Fred Goes, explicou que a escolha foi técnica e feita pela Comissão de Arte após meses de avaliação.

“Essa é uma decisão técnica e coletiva. A Comissão acompanhou todas as candidatas e definiu o nome da Raíra, que já vinha se destacando dentro do próprio boi”, disse.

Álbum 2026

O álbum “Parintins: Portal do Encantamento” tem 18 toadas inéditas e participação de 37 compositores. As músicas foram divulgadas gradualmente nas redes sociais e no canal oficial do boi.

As toadas “Parintins: Portal do Encantamento” e “Aiyra Ibi Cunhã” já superaram 100 mil visualizações no YouTube. O álbum também chegou à 6ª posição entre os mais vendidos na Apple Music.

O vice-presidente do Garantido, Marialvo Brandão, destacou o trabalho coletivo na produção do álbum e a importância das toadas para o espetáculo.

“Esse material é a base do espetáculo de 2026, pensado a partir dessas composições, com a expectativa de conquistar o bicampeonato”, afirmou.

O álbum já está disponível nas principais plataformas digitais, como Spotify, Apple Music, Deezer e Amazon Music.

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Por Patrick Marques, g1 AM