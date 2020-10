Manifestação na Cidade das Luzes cobra fornecimento regular de energia elétrica

Manifestação na Cidade das Luzes (30) cobra fornecimento regular de energia elétrica a Amazonas Energia.

A comunidade Cidade das Luzes, no Tarumã-Açu, zona norte de Manaus, ainda possui status de ocupação irregular, embora abrigue centenas de famílias em busca de qualidade de vida. Por essa condição, a região não possui acesso a serviços básicos e carece de um fornecimento regular de energia elétrica, o que tem ocasionado interrupções constantes. Na noite desta quarta-feira (30), moradores bloquearam o fluxo da Rua 23 com a Estrada da Vivenda Verde para reivindicar melhoria no serviço.

O ato começou às 18h30 e se estendeu até 21h, envolvendo dezenas de moradores. Sob forte calor, eles relatam que as quedas são constantes, principalmente pela noite. “Essa falta de luz está demais. Falta quatro, cinco vezes por dia”, relatou um dos manifestantes que preferiu não se identificar. A via foi bloqueada com galhos de árvores.

Segundo o engenheiro Fernando Viana, a comunidade possui conversas avançadas com a Amazonas Energia para a regularização do fornecimento, porém há interesses particulares na manutenção do fornecimento irregular. “A energia que vem para cá é irregular. O que a gente quer é regularizar essa situação, só que tem algumas pessoas que se dizem líderes da comunidade que enganam a população mais humilde dizendo que vão resolver, mas não resolvem”, denunciou.

“A gente quer viver de forma honesta e digna, mas infelizmente estamos vivendo com uma energia de forma clandestina por conta de pouca gente. Por isso vamos nos manifestar”, justificou Fernando. “A fama da Cidade das Luzes é de invasão, de refúgio de bandido. Temos problemas como em qualquer outro lugar, mas aqui a grande maioria é gente de bem”, defendeu.

