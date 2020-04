Manaus vai ser a primeira cidade a receber ajuda do programa ‘Brasil Conta Comigo’

O Programa Brasil Conta Comigo, lançado no início de abril, tem o objetivo de auxiliar estados e municípios nas ações de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19)

Em pronunciamento realizado ontem (13), o Ministério da Saúde anunciou que a capital amazonense vai ser a primeira a receber a ajuda do programa de envio de profissionais de saúde batizado de Brasil Conta Comigo.

O secretário executivo do órgão, João Gabbardo dos Reis, ao falar sobre os insumos necessários ao combate do coronavírus, informou que um novo contrato foi firmado para aquisição de mais 1,5 mil respiradores, e que de 540 respiradores alugados, 340 já foram encaminhados aos estados.

Gabbardo afirmou também que os investimentos para combate à pandemia já giram em torno de R$ 12 bilhões. Que, destes, R$ 5 bilhões foram repassados a todos os municípios, de acordo com o parâmetro adotado para envio de verbas para atenção primária, de média e alta complexidade.

Ressaltou que prefeitos de cidades com maiores números de casos têm reclamado mais recursos, no entanto afirma que todos os municípios precisam estar aparelhados, para assim se prepararem para atendimento a casos, quando ocorrerem.

O secretário mencionou que a capital amazonense, por ter um alto índice de incidência, vai ser a primeira cidade a receber a ajuda do programa de envio de profissionais de saúde batizado de Brasil Conta Comigo. Segundo ele, as equipes de reforço devem chegar ao município ainda esta semana.

O Programa Brasil Conta Comigo, lançado no início de abril, tem o objetivo de auxiliar estados e municípios nas ações de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19). A previsão é de que Manaus receba médicos intensivistas experientes e, com isso, possa ampliar a capacidade de atendimento aos casos de coronavírus.

Covid-19 no Amazonas

No balanço divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), nesta segunda-feira (13), o número total de casos de coronavírus no Amazonas chega a 1.275. O total de óbitos por Covid-19 subiu para 71.

Do total de casos de Covid-19 no Amazonas, 1.106 são na capital e 169 no interior do estado. O maior número de casos está em Manacapuru (92), em seguida Itacoatiara (15), Iranduba (14), Parintins (11), Santo Antônio do Içá (10), São Paulo de Olivença (7), Tabatinga (3), Anori (3), Tonantins (4), Careiro da Várzea (2), Novo Airão (2) e Presidente Figueiredo (2). Outros quatro municípios têm um caso cada: Boca do Acre, Careiro Castanho, Manicoré e Tefé.

Ampliação da rede

A secretária de Saúde, Simone Papaiz, destacou que o Governo intensificou o trabalho para ampliar a rede de assistência e disse que o número de leitos de UTI no Hospital Delphina Aziz subiu para 75. A meta é chegar a 100 de UTI e 250 leitos clínicos, chegando à capacidade máxima de 350 leitos na unidade.

A secretária ressaltou, ainda, que o Estado finalizou a minuta de contrato da locação do prédio do Hospital Nilton Lins, ao mesmo tempo em que está sendo feita a contratação dos serviços-meio, como lavanderia, serviços de nutrição, gás medicinal, segurança, entre outros.

“Isso é um avanço para que a gente tenha uma data mais próxima possível para o início das atividades. A grande dificuldade hoje é a contratação de serviços humanos na sua totalidade. Esses leitos vão precisar de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistente social. A ideia é de contratação de cerca de 900 pessoas, para que a gente possa iniciar a implantação de 10 leitos de UTI e 100 leitos de internação, para ser referência para Covid”, informou Simone Papaiz.

Apoio Federal

A secretária de Saúde esclareceu, ainda, que o Amazonas não está sofrendo intervenção Federal por conta da pandemia de coronavírus. “O governador sempre teve uma proximidade muito grande com Governo Federal, com o ministro da Saúde, a intensificação dessa ação, desse apoio, vem surgindo de acordo com os dados epidemiológicos. Da mesma forma como o estado apoia os municípios, o ministério vem apoiando o estado do Amazonas”, observou Simone Papaiz.

“Hoje nós recebemos a equipe do Sírio Libanês, eles chegaram no Amazonas cerca de 13h30 e vamos ter uma reunião na Susam, com toda a equipe técnica. Foi confirmada, também, pelo Ministério da Saúde, a vinda de 10 médicos intensivistas, que devem chegar entre hoje e amanhã, e a gente vai redirecioná-los depois da quarentena, para que eles possam fazer assistência nas unidades de referência”, concluiu a secretária de Saúde do Amazonas.

