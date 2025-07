Unidades de Saúde da Mulher estão em novos locais a partir desta segunda

As unidades móveis ofertam exame preventivo do câncer do colo do útero e da mamografia

Manaus – As Unidades Móveis de Saúde da Mulher que atendem as zonas norte, oeste, sul e rural de Manaus estão em novos endereços a partir desta segunda-feira (14).

As estruturas móveis são voltadas exclusivamente ao público feminino reforçando sobretudo a importância da realização do exame preventivo do câncer do colo do útero e da mamografia, procedimentos que permitem a detecção de lesões precursoras do câncer de colo uterino e alterações nas mamas respectivamente, aumentando as possibilidades de tratamentos não invasivos.

Além desses serviços, as unidades móveis também ofertam consultas médicas e de enfermagem, testagem rápida para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), orientações sobre planejamento reprodutivo, ultrassonografia, dispensação de medicamentos, dentre outros atendimentos.

Na zona Norte da capital, a unidade atenderá na escola estadual Homero de Miranda Leão, localizada na rua Professor Manoel Belém, s/nº, Cidade Nova.

Na zona Oeste, as equipes de saúde estarão concentradas na rua das Cacimbas, s/nº, no bairro São Raimundo.

Já na zona Leste de Manaus, o centro móvel de atendimento permanece na rua Coreia do Norte, s/nº, bairro Mauazinho.

As usuárias da zona Sul da capital podem buscar os atendimentos de saúde na praça do conjunto Jardim Paulista, na travessa Céu Azul, no 22, no bairro Aleixo.

Na zona rural, os serviços de saúde estarão à disposição das usuárias na BR 174, quilômetro 4, na comunidade São João, no comercial Butekão.

Confira os locais e datas de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa

Zona Norte

Escola Estadual Homero de Miranda Leão – Rua Professor Manoel Belém, s/nº, Cidade Nova

14 a 25/7

Zona Oeste

Rua das Cacimbas, s/nº, São Raimundo

14 a 25/7

Zona Leste

Rua Coreia do Norte, s/nº, Mauazinho

7 a 18/7

Zona Sul

Praça do conjunto Jardim Paulista – travessa Céu Azul, nº 22, Aleixo

14/7 a 1º/8

Zona rural

BR 174, quilômetro 4, comunidade São João – comercial Butekão

14 a 25/7

