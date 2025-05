Manaus tem a sétima pior qualidade de vida entre as capitais, aponta IPS 2025

Entre as capitais do Norte, cidade tem índice inferior a Boa Vista, mostra levantamento

Manaus – Após quatro anos e meio da gestão David Almeida, Manaus ocupa a vergonhosa posição de sétima pior capital na qualidade de vida no País, conforme o Índice de Progresso Social (IPS) 2025, divulgado nesta quinta-feira (29). Os dados contrastam com a riqueza gerada na economia local, pois a cidade possui o sexto maior Produto Interno Bruto (PIB) entre as capitais.

O resultado mostra a distorção entre o discurso do prefeito e os dados apresentados no IPS. No último dia 20, David Almeida enalteceu os resultados da sua administração. “Nunca essa cidade teve uma gestão tão exitosa”. De acordo com o prefeito, Manaus está entre as dez maiores cidades do Brasil em atenção básica em saúde e também em educação básica. Mas, de acordo com os dados do IPS, o índice “Mortalidade Ajustada por Condições Sensíveis à Atenção Primária” é classificado como ‘relativamente fraco’. Outro índice, o “Ideb Ensino Fundamental”, também é qualificado como ‘relativamente fraco’.

Manaus ainda ganha destaque negativo (relativamente fraco) em outros índices que influenciam na qualidade de vida dos habitantes, tais como: domicílios com iluminação elétrica adequada; distorção idade-série no Ensino Médio; densidade de internet banda larga fixa; e assassinatos de jovens.

Entre as capitais do Norte, a cidade apresenta índice inferior a Boa Vista. A capital de Roraima tem pontuação de 63,37 no índice geral (que pode chegar até 100), enquanto Manaus apresenta pontuação de 63,19. A capital com maior qualidade de vida é Curitiba com índice 69,89.

Desenvolvido por meio de uma parceria entre o Imazon, Fundação Avina, iniciativa Amazônia 2030, Anattá, Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Social Progress Imperative, o IPS Brasil é baseado exclusivamente em dados públicos e atualizado anualmente.

O IPS Brasil analisa todos os 5.570 municípios com base em indicadores sociais e ambientais, oferecendo um retrato multidimensional do desenvolvimento no país e é calculado com base em 57 indicadores sociais e ambientais.

Os relatórios e dados do IPS 2025 podem ser acessado no link: https://ipsbrasil.org.br/pt

amazonianarede

Da Redação Portal d24am