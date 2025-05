Manaus recebe 20 novos radares; veja onde condutores poderão ser multados

Os equipamentos começarão a operar a partir do dia 1º de junho em várias zona da capital

Manaus – O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), já iniciou a instalação de 20 novos pontos de fiscalização eletrônica em vias de Manaus. De acordo com o ógão, a medida deve reforçar a segurança no trânsito e coibir infrações.

Os equipamentos só começarão a operar a partir do dia 1º de junho, e os condutores terão esse período para se adaptarem às novas fiscalizações.

Entre os equipamentos que passarão a operar estão 13 controladores de velocidade fixos com tecnologia de leitura automática de placas — os mesmos já utilizados com bons resultados na avenida do Turismo —, além de duas lombadas eletrônicas e cinco radares de avanço de sinal vermelho. Os dispositivos foram instalados em locais definidos com base em estudos técnicos que apontaram alto índice de tráfego e sinistros de trânsito.

A ativação dos novos equipamentos ocorrerá com a fiscalização ativa e a emissão de autuações para motoristas que excederem os limites estabelecidos ou cometerem infrações nas vias monitoradas.

Confira os locais de instalação dos radares

Radares de velocidade – controlador fixo

(mesmo modelo já instalado na avenida do Turismo)

01 – Avenida Santos Dumont/Seripa 7 – Tarumã, sentido Oeste

02 – Avenida Santos Dumont/Seripa 8 – Tarumã, sentido Leste

03 – Avenida Professor Nilton Lins, nº 900, Jardim Via Veneto – Flores, sentido Leste

04 – Avenida Professor Nilton Lins, nº 851 – Flores, sentido Oeste

05 – Avenida Torquato Tapajós, nº 5.555 – Innova – Tarumã, sentido Sul

06 – Avenida Coronel Teixeira – em frente à 12ª Região Militar – Ponta Negra, sentido Sul

07 – Avenida Coronel Teixeira/Supermercado Yroyak – Ponta Negra, sentido complexo turístico

08 – Avenida das Torres/Tenente Roxana Bonessi – Nova Cidade, sentido Sul

09 – Avenida das Torres, nº 352 – Nova Galileia – Nova Cidade, sentido Norte

10 – Avenida Autaz Mirim – oposto ao Atacadão da Grande Circular – Coroado, sentido Sul

11 – Avenida Autaz Mirim/Creche Maria Aparecida Silva Dantas – Zumbi dos Palmares, sentido Norte

12 – Avenida Torquato Tapajós – frente ao Nova Era – Da Paz, sentido Sul

13 – Avenida Torquato Tapajós – frente à Fábrica TPV – Flores, sentido Sul

Lombadas eletrônicas – redutores de velocidade

14 – Avenida Ephigênio Salles, nº 1.835 – condomínio Bosque Imperial – Aleixo, sentido Oeste

15 – Avenida Rodrigo Otávio/Rua das Águias – Vila Buriti, sentido Leste

Radares de avanço de sinal vermelho

16 – Avenida Codajás/Avenida Marquês da Silveira – Petrópolis, sentido Oeste

17 – Avenida Codajás/Avenida Marquês da Silveira – São Francisco, sentido Leste

18 – Avenida Paraíba/Avenida André Araújo – Adrianópolis, sentido Norte

19 – Avenida André Araújo (alça)/Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho – Adrianópolis, sentido Leste

20 – Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho/Rua Belo Horizonte – Adrianópolis, sentido Norte

